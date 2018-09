Facebook pide disculpas por eliminar la mítica foto de Burt Reynolds desnudo

Actualizado 09/09/2018 14:34:01 CET

MADRID, 9 Sep. (EDIZIONES) -

Facebook ha pedido disculpas y ha restaurado todas aquellas publicaciones, de seguidores del fallecido Burt Reynolds, que eliminó automáticamente al incluir la famosa portada de la revista Cosmopolitan protagonizada por el actor desnudo, ya que iba en contra de los "estándares comunitarios sobre desnudez o actividad sexual".

Según unas declaraciones de los directivos de la red social, recogidas por The Blast, "la imagen en cuestión fue eliminada por error". Asimismo aseguran que están restaurando las publicaciones al considerar que no rompe sus estándares. También han aprovechado la ocasión para disculparse "por cualquier inconveniente que esto pueda haber causado".

Burt Reynolds, 1972, primer desnudo masculino en una revista de papel couché (Cosmopolitan, páginas centrales). pic.twitter.com/eVo8JquYRI — Pablo Simonetti (@pablosimonetti) 6 de septiembre de 2018

Reynolds, nominado al Oscar a mejor actor de reparto en Boogie Nights, murió el pasado jueves a los 82 años a causa de una parada cardiaca. Actualmente tenia previsto participar en la cinta Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. Además tiene una producción pendiente de estreno, Defining Moments.

Descrita como un drama al estilo de Pulp Fiction, de historias cruzadas, y ambientadas en 1969, Once Upon a Time in Hollywood enlaza la historia de los asesinatos de Manson con el retrato del viejo Hollywood a través de los ojos de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), una vieja gloria, vecino de Sharon Tate. que intenta buscar su hueco en el mundo del espectáculo.