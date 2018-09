Fox elimina una escena de Predator en la que aparecía un condenado por delitos sexuales amigo de Shane Black

Actualizado 07/09/2018 12:59:05 CET

A pocos días del estreno de Predator, 20th Century Fox, productora del filme, decidió eliminar una secuencia en la que en la que aparecía el amigo de Shane Black, Steven Wiler Strigel, condenado por intentar abusar sexualmente de una menor en 2009. Ahora que la decisión del estudio ha salido a la luz, el cineasta ha pedido disculpas por incluirle. No obstante, Black asegura que su amigo le engañó sobre los hechos que propiciaron su condena, y que está "profundamente decepcionado".

Todo comenzó cuando Olivia Munn, protagonista del filme, informó a Fox el pasado 15 de agosto de los antecedentes de Striegel, quien curiosamente intenta ligar con ella en la nueva entrega de Predator. Una vez comprobado, la productora decidió eliminar la polémica secuencia para evitar críticas, lo que ha propiciado las disculpas del cineasta.

El actor en cuestión, amigo de Black desde hace 15 años, fue arrestado en 2009 por intentar convencer por Internet a una menor de 14 años de mantener relaciones sexuales. Asimismo, y aunque Striegel afirmó que solo fueron correos electrónicos, el atestado policial recoge que besó, toco los pechos, acarició el cuello y piernas de la adolescente.

"Después de leer las noticias de esta mañana, tristemente me quedó claro que fui engañado por un amigo al que realmente quería pensar que me estaba diciendo la verdad cuando describió las circunstancias de su condena", comienza Black en su comunicado.

A continuación argumenta que le seleccionó por darle una segunda oportunidad, aunque reconoce que tuvo que revisar "los detalles adicionales que rodean la sentencia de Steve Striegel". Algo que no parece coincidir con una versión de su amigo, recogida por Los Angeles Times, en la que apunta que el realizador conocía perfectamente su situación: "Shane puede hablar por él mismo, pero estoy seguro de que si hubiese sentido que era un peligro tenerme allí, no lo habría hecho".

Por su parte, Munn manifestó en un escueto mensaje en Twitter su descontento con el realizador: "Los Angeles Times también informó que Wilder dijo que Shane era 'consciente de los hechos' de su arresto. Él hizo una 'elección personal' para trabajar continuamente con un delincuente sexual convicto, pero yo no tenía opción".

In addition to this statement, the @latimes also reported that Wilder said Shane was “aware of the facts” of his arrest. He made a “personal choice” to continually work with a convicted sex offender, but I didn’t have a choice. That decision was made for me. And that’s not okay. https://t.co/AHAyV19tJq