La Fox llevará a la gran pantalla un libro para ligar escrito por un niño de 9 años

La Twentieth Century Fox ha adquirido los derechos para llevar a la gran pantalla el libro 'How to talk to girls' ('Cómo hablarle a las chicas'), una guía de consejos prácticos para acercarse al sexo opuesto con garantías de éxito. Llevar un libro de autoayuda al cine ya es algo atípico, pero lo que hace verdaderamente extraordinario este proyecto es que el autor de esta obra que ha llamado la atención de uno de los gigantes de Hollywood es un niño de tan solo nueve años.

Se trata de Alec Greven, que comenzó su libro como un trabajo del colegio de su pueblo Castle Rock, en el estado de Colorado, y que ha visto como sus consejos para hablar con las chicas se convertían en un auténtico bestseller de la mano de la editorial HarperCollins, que, como la Fox, también pertenece al imperio News Corporation de Rupert Murdoch. Ahora, según revela una información publicada por 'Variety' recogida por otr/press, el joven escritor verá como sus enseñanzas para romper el hielo con sus compañeras de clase darán el salto a la gran pantalla.

El libro del joven Greven contiene consejos que por obvios, no dejan de ser básicos a la hora de buscar pareja sea cual sea la edad, como cuidar el vestuario, la dieta o peinarse. "Puede ser muy difícil conseguir que le gustes a una chica. ¡Algunas veces lleva años! Pase lo que pase, no actúes como un desesperado" o "la mejor elección para la mayoría de los chicos es una chica normal. Recordar que algunas chicas muy guapas y luego tienen un corazón de hielo", son algunos de los consejos que da este sabio de 9 años que, dispuesto a continuar en la senda del éxito, anunció que ya trabaja en lo que será su segundo libro, la historia del caso Watergate contada para niños.