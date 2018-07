El guionista de 'Conan El Bárbaro' retoma 'Rambo 5'

Actualizado 22/08/2011 20:15:50 CET

A mediados del año pasado, Sylvester Stallone dejaba claro que con "un 99 por ciento de posibilidades" no habría una quinta película de John Rambo. Sin embargo, parece que, de momento, la idea de cerrar la saga con otra entrega no ha sido descartada del todo, ni por los estudios, ni por el propio Stallone.

En una entrevista con 'Empire', Sean Hood, guionista de la última película de 'Conan' ha confirmado que está trabajando en un guión para llevar a la gran pantalla una quinta película de John Rambo, que llevaría por título 'Rambo: Last Stand'.

Y eso que, a mediados de 2010, el propio Stallone echó por tierra las esperanzas de los amantes de la saga después de haberlas alimentado él mismo. "Estoy seguro a un 99 por ciento de que no habrá más. Estoy muy contento con el último episodio y otra película sería malinterpretada como innecesaria", dijo.

Pero lo cierto es que Stallone no ha descartado del todo el proyecto, pues Hood explica que después "un par de veces" con él el año pasado, el actor le dio "un guión antiguo y unas veinte páginas que había escrito él mismo para que lo usara como inspiración para el último capítulo de la saga".

Además, el guionista aclara ligeramente por dónde irán los tiros: ni seguirá adelante con la idea de Rambo contra los carteles de la droga mexicanos, ni retomará la rumoreada película de ciencia-ficción, ni será una precuela. "Irá más en la línea del thriller en una pequeña ciudad de la primera cinta", dice.

En cualquier caso, lejos está el día en el que sepamos a ciencia cierta si habrá o no habrá quinta parte de Rambo, pues aunque Millenium Pictures le ha encargado a Hood el guión, este debe pasar luego el visto bueno. Además, el guionista tampoco tiene claro si podrá participar en ella Stallone, actualmente ocupado con la segunda parte de 'The Expendables' y otra cinta, 'Bullet to the Head'.