Halle Berry lamenta la falta de diversidad en Hollywood: "Mi Oscar no significó nada"

Actualizado 29/06/2017 12:55:24 CET

MADRID, 29 Jun. (EDIZIONES) -

"Las mujeres de color sin nombre, sin rostro. Ahora, esta noche, se os ha abierto una puerta", estas fueron las palabras pronunciadas por Halle Berry tras convertirse en la primera mujer negra ganadora del Oscar a Mejor actriz. Fue en 2002 por su actuación en Monster's Ball y ahora, quince años después, la actriz siente desolada porque nada ha cambiado: sigue siendo la única actriz negra que ha ganado ese premio.

En una entrevista a Teen Vogue, Halle Berry admitió estar dolida por ver como lo que para la industria del cine podría haber sido un cambio, se quedó en nada. Recordó la edición de 2015, en la que ningún actor de color fue nominado en ninguna de las categorías. Unos premios marcados por una proclama: #OscarsSoWhite. "Ha sido uno de los momentos más tristes de mi carrera... Me senté ahí y pensé 'guau, de verdad que ese momento no significó nada'. Nada. Pensaba que significó algo", explicó Berry a Elaine Welteroth, la entrevistadora.

"Es preocupante. Como mínimo, es preocupante", continuó la actriz que interpretó a Catwoman. "Estoy profundamente dolida y triste, y eso me inspira para involucrarme más por otros medios", adelantó Halle Berry.

"Quiero empezar a dirigir. Quiero producir más, quiero ser parte del grupo que hagan que los negros tengan más oportunidades. He hablado mucho con miembros de la Academia y estoy intentando ayudar y dar diversidad a la Academia", explica Halle Berry sobre sus proyectos de futuro.

"Este tipo de grupos tienen que empezar a cambiar y ser más conscientes", continúa Berry. "Pienso que la gente negra... la gente de color... solo tenemos oportunidades en base a los demás. Eso significa que necesitamos más personas de color escribiendo, dirigiendo, produciendo. No solo actuando. Tenemos que empezar a contar historias que nos incluyan".

"Cuando las historias no nos incluyen, nosotros debemos preguntarnos: '¿Por qué no podemos ser una persona de color? ¿Por qué un personaje masculino y blanco no puede ser una mujer negra? ¿Por qué? Tenemos que empezar a presionar y plantearnos estas cuestiones", concluyó Halle Berry.

La Academia anunció este 2017 que la gente de color presente en la ceremonia se había incrementado un 30%, mientras que desde 2015 el porcentaje de personas negras había aumentado en un 331% respecto a años anteriores.

Desde la primera ceremonia en 1929, la estatuilla de la Academia tan solo se la han llevado dieciséis personas de color. Las dos últimas en la edición de 2017: Mahershala Ali como Mejor Actor de Reparto y Viola Davis como Mejor Actriz de Reparto. Del total de actores y actrices de color galardonados con un Oscar, once lo han recibido este siglo XXI.