Idris Elba aviva los rumores que le sitúan como el nuevo James Bond

Tras los nuevos rumores que hace unos días volvieron a señalar a Idris Elba como el favorito para suceder a Daniel Craig como James Bond, el propio actor ha querido echar más leña al fuego y jugar al despiste con la publicación de unos tuits que hacen referencia al agente 007.

El protagonista de The Wire y Luther publicó el pasado domingo 12 de agosto, una serie de tuits que podrían hacer alusión a su participación en la saga. "Mi nombre es Elba, Idris Elba", publicó el actor junto a un selfie en su cuenta personal, haciendo suya así la famosa frase de Bond.

No obstante, unas horas más tarde, tras dar una de cal, el actor dio otra de arena a los fans de la franquicia con la publicación de una imagen del grupo de rap Public Enemy titulada Don't Believe The Hype (No os creáis las expectativas), título de una de sus canciones más famosas.

A pesar de que aun no hay nada oficial, parece que este último tuit tumba los rumores de que Elba será el sustituto de Daniel Craig como Bond en la 26ª película de la saga.

Este rumor se activó nuevamente la semana pasada cuando Daily Star publicó una información en la que aseguraba que la productora de Bond, Barbara Broccoli, le dijo al director Antoine Fuqua que era hora de elegir a un actor no blanco para el papel del agente británico, y afirmó que Elba sería una buena opción. Sin embargo, la publicación del medio británico puede considerarse un rumor ya que el representante de Fuqua ha negado que aquella conversación tuviera lugar.

Daniel Craig, el actor que actualmente da vida a James Bond, confirmó que la nueva película Bond 25, cuyo estreno está previsto para finales de 2019, será su último filme como agente 007. Según Justin Kroll, reportero de Variety, Broccoli y la productora oficial de la franquicia de James Bond, Eon Productions, están realizando castings a actores y actrices para la protagonista femenina y el villano del filme. Pero, tal y como afirma Kroll, todavía no están buscando un nuevo protagonista para Bond 26.

Real BOND Update: Barbara Broccoli and EON currently meeting with actresses and actors for Bond Female lead and Villain for BOND 25, what they are not doing is thinking about who would replace Craig when Craig hasn't even started filming this film yet