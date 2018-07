Jacob Tremblay, el niño de La habitación, ficha por Depredador 4

Actualizado 27/01/2017 11:44:53 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El joven actor Jacob Tremblay, conocido por su interpretación junto a Brie Larson en La habitación, se une a la cuarta entrega de Depredador que prepara el director Shane Black (Dos buenos tipos). La producción, que comenzará el próximo mes de febrero en Vancouver (Canadá), continúa cerrando el reparto de la película.

Según informa Variety, Tremblay será el hijo del ex marine al que da vida Boyd Holbrook (Narcos), quien descubre la existencia de los letales aliens pero no encuentra a nadie que le crea. El joven intérprete se une al reparto formado por Sterling K. Brown (American Crime Story), Keegan-Michael Key (Tomorrowland), Trevante Rhodes (Westworld) y Olivia Munn (The Newsromm).

Desde que saltó a la fama con La habitación, Tremblay ha firmado por otros papeles protagonistas como Wonder, una película basada en la novela de Stephen Chbosky en la que será el hijo de Julia Roberts y Owen Wilson, o The Book of Henry, un drama dirigido por Colin Trevorrow (Jurassic World) que protagonizará con Naomi Watts.

El regreso de Depredador a la gran pantalla se ha convertido en la vuelta de Shane Black a la saga. Y es que el cineasta ya participó en la película original encarnando a Hawkins y, cuenta la leyenda de Hollywood, retocando el guión de la película. Casi 30 años después de su primer contacto con la saga, el director se dispone a firmar la que, según afirmó, será la cinta "más impresionante de la franquicia".

El argumento de la cinta se desconoce, aunque aspira a ser completamente innovador, tal y como aseguró John Davis, uno de los productores de esta cuarta entrega. "Tanto el guión como la perspectiva es totalmente innovadora. Va a renovar la franquicia", afirmó hace unos meses.