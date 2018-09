De James Bond a El Padrino: Los personajes que rechazó Burt Reynolds

Actualizado 07/09/2018 11:46:25 CET

A los 82 años, en un hospital de Florida, tras sufrir un ataque al corazón y con varios proyectos en el horizonte, entre ellos la nueva película de Tarantino que no llegó a rodar. Así se marchó Burt Reynolds, uno de los actores más populares de los setenta y los ochenta y, sin duda alguna, uno de los mostachos más legendarios de la historia del cine.

Bigote que pudo ser incluso más notorio y dominante en Hollywood si el actor de Míchigan se hubiera entregado sin reservas al star system y hubiera accedido a engordar su ya imponente currículum con algunos de los personajes más famosos de todos los tiempos.

"Todos ellos habrían cambiado mi carrera, sin lugar a dudas", admitió Reynolds en sus memorias al repasar todos esos proyectos que rechazó y que se convirtieron en éxitos rutilantes. Y es que en sus más de sesenta años de trayectoria Reynolds se arrepintió especialmente de haber dicho no a un personaje: James Bond.

Tal y como recuerda Variety, el productor Cubby Broccoli le ofreció el papel después de que Sean Connery se retirara de la saga tras protagonizar Diamantes para la eternidad (1971), pero Reynolds estaba convencido de que el público no aceptaría que un actor estadounidense interpretara al agente secreto 007 al servicio de su Majestad. Una determinación de la se arrepintió. Y mucho.

"Fue una estupidez. Podría haberlo hecho y podría haberlo hecho bien", señaló en declaraciones a USA Today en 2015. También se lamentó de haber desdeñado el papel que un por entonces casi desconocido George Lucas le ofreció en una aventura espacial llamada Star Wars. Quería que Reynolds fuera Han Solo. Pero por suerte para Harrison Ford... también lo rechazó. "Simplemente no quería hacer ese tipo de papel en ese momento. Ahora lo lamento. Ojalá lo hubiera hecho", confesó a Business Insider en 2016.

EL BOICOT DE MARLON BRANDO

De lo que nunca se arrepintió, aseguró, es de haber rechazado a Coppola, que le ofreció el papel de Michael Corleone en El padrino que finalmente interpretó Al Pacino. En una entrevista concedida este mismo año al pograma de Andy Cohen Watch What Happens Live, reconoció que Marlon Brando amenazó con renunciar si él formaba parte del elenco. "Me sentí halagado de que estuviera molesto", dijo con sorna.

También estuvo muy cerca de encarnar al millonario enamoradizo al que dio vida Richard Gere en Pretty Woman, un rol que rechazó "porque soy un idiota", dijo conciso, y el papel con el que Jack Nicholson ganó un Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco. "Quería hacerlo con todas mis ganas", reconoció. Pero por alguna razón, no pudo ser. Y no fue la única ocasión en la que los destinos de Reynolds, Nicholson y los Oscar se cruzaron. La rumorología de Hollywood asegura que también rechazó el papel de Nicholson en La fuerza del cariño... con el que ganó otra estatuilla.

Aunque, en este caso, el actor dijo no recordar haber rechazado este proyecto. Igual que tampoco tenía del todo claro si, para mayor gloria de Bruce Willis, también descartó el papel de John McClane en La jungla de cristal . "No podemos volver atrás. No puedes revivir aquel momento el que debería haber dicho: 'Lo cogo, lo haré'", señaló en una entrevista al Sydney Morning Herald.

El papel de Bruce Wayne la serie de televisión de Batman, uno de los protagonistas de MASH o filmes como Taxi Driver y Rocky son otros de los noes más célebres del hombre del frondoso bigote que, eso sí, en alguna ocasión también supo rectificar a tiempo. Fue el caso de su papel de Jack Horner en Boogie Nights.

Un trabajo que rechazó hasta en siete veces y por el que, finalmente, consiguió su única nominación al Oscar. "Simplemente creía que no era mi tipo de película", confesó en una entrevista con Conan O'Brien en la que señaló que el tema pornográfico lo hacía "muy incómodo".