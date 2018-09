Javier Fesser: "La mayor satisfacción es que Campeones hace feliz y aporta algo a quien la ve"

Actualizado 12/09/2018 18:00:54 CET

Una semana después de recibir la noticia de que Campeones es la cinta elegida para representar a España en la carrera hacia los Oscar, Javier Fesser y sus actores se han vuelto a reunir en la cancha. Más allá del honor de la nominación y de ser la película más vista del año, lo importante para el director del filme es "la inclusión de las personas con discapacidad mental" y la inspiración que, en este sentido, la película genera entre el público.

"La mayor satisfacción es que quien la ve le hace feliz y le aporta algo", ha dicho Fesser que ha participado en el partido a favor de la inclusión y la visibilidad por las personas con discapacidad mental organizado, con motivo del lanzamiento del filme en Blu-ray y DVD, por Sony Pictures Home Entertainment España, Movistar Estudiantes y Fundación Estudiantes.

Un evento durante el que Fesser, interrogado sobre la elección de su filme por la Academia, ha recalcado que le "alegra mucho ver como cualquiera por la calle" le "anima y siente de verdad que Campeones está representando al país". Lo hará, si supera el primer corte de la Academia de Hollywood, en la categoría de Mejor película de habla no inglesa en la 91º edición de los Oscar que se celebrará el 24 de febrero.

Campeones fue seleccionada en detrimento de Todos lo saben, del director iraní Asghar Ferhadi y Handía, de Jon Garaño y Aitor Arregi. Fesser opina que lo que pudo diferenciar a su película es "la combinación de humor y emoción" que ha logrado "conectar con el público al igual que con los miembros de la Academia". "Me hace muy feliz que hayan coincidido ambos porque esto supone un acercamiento del espectador al mundo del cine que es necesaria", ha señalado.

"El atractivo que tiene la película que es el retrato de unas personas autenticas y extraordinarias que se muestran como son", ha reflexionado el director de Camino sobre su película. "Yo sentía que como espectador quería verla", sentencia.

LA REINA DE LA TAQUILLA

Pero el proceso de producción no ha sido nada fácil, ya que el director siente que "el listón era muy alto" y "había que estar siempre alerta" para no perder nada lo que pudiera suceder con diez actores poco convencionales y muy imprevisibles. "Al final da un resultado que creo que no se puede obtener de otra manera", opina el director del filme que ha seducido (y concienciado) a la taquilla española. La película protagonizada por Javier Gutiérrez ha recaudado 18,4 millones de euros.

Esta no es la primera vez que Javier Fesser está nominado al premio de la Academia. En 2006, su cortometraje Binta y la gran idea (dirigido junto a Luís Menlo, productor de Campeones) consiguió ser seleccionada por los académicos. Finalmente el Oscar se lo llevó West Bank Story, de Ari Sandel.

Ahora, le toca pasar la criba frente a las 90 películas de las que tan solo cinco lucharán por la estatuilla. La lectura previa de candidatos será el 23 de enero de 2019, en la que desde 2004 no se lee el nombre de un realizador español en optar al premio.

Pero más allá de los premios y la taquilla, lo importante, señala el director es "trabajar por la inclusión". "No es una cosa que hay que hacer por solidaridad para pensar en otros que son más débiles", ha explicado durante un descanso del partido. "Es darte cuenta de que débiles somos todos y que juntos nos vamos a enriquecer" ya que, apuntó, "todos tenemos cosas que aportar igual de valiosas".

La gran lección que Fesser asegura haber aprendido tras rodar su película sobre el "apasionante mundo de las personas con discapacidad intelectual" es que "trabajar por la inclusión es una cosa necesaria y a quien más va a beneficiar es a toda la sociedad". Un mundo que define como "paralelo" y al que pertenecen unas personas "que manejan mucho mejor el corazón que la cabeza".

PARTIDO CONTRA LA DESIGUALDAD

Con motivo del lanzamiento en DVD y Blu-Ray de Campeones, algunos de los actores debutantes que formaban el equipo de Los Amigos en la película lo han dado todo en la pista del histórico polideportivo Antonio Magariños. Gloria Ramos, Julio Fernández, Stefan López, José de Luna, Alberto Nieto Fernández y Sergio Olmos (todos ellos con algún grado de discapacidad intelectual) jugaban contra el equipo de Móstoles y Leganés (también formado por personas con algún grado de discapacidad), que encestaba con los Estudiantes y aficionados.

La directora de marketing de Sony Pictures, Cristina Brossed, ha presentado este partido que se celebra para que "la inclusión esté presente entre nosotros en el día a día". "Hoy no podemos repetir la toma, hay que encestar a la primera", ha bromeado Fesser antes de comenzar el encuentro, que ha arrancado con el grito 1,2,3 Estudiantes.

El partido lo ha moderado Asunción Langa de Martín, quien también arbitró en Campeones el partido final en el que Los Amigos se enfrentaban a Los Enanos de Canarias. Desde las gradas, los alumnos del Instituto Ramiru de Maeztu y los familiares animaban y apoyaban a los jugadores.

CONTENIDO EXTRA

