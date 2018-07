Jeff Goldblum quiere rodar una secuela de La mosca... con David Cronenberg

Actualizado 17/06/2018 11:02:12 CET

Tras su breve aparición en Jurassic World: El reino caído, parece que Jeff Goldblum ya está preparado para nuevas -y a la vez antiguas- aventuras cinematográficas. Y es que el veterano actor estadounidense ha revelado que le gustaría hacer una secuela de La mosca (The Fly, 1986), eso sí, siempre que David Cronenberg volviese a ejercer como director.

Durante una entrevista concedida a Bloody Disgusting, con motivo del estreno de la secuela de Jurassic World, Goldblum incluso admitió tener algunas ideas para la segunda parte de La mosca. Esta fue una de los primeros grandes papeles de Goldblum y, sin duda, uno de los más recordados de su carrera. David Cronenberg adaptó la historia de George Langelaan a la gran pantalla y la convirtió en un clásico del cine de los 80.

Seth Brundle, el protagonista encarnado por Goldblum, no sobrevivía al final de la película de 1986, pero el actor tiene algunas ideas sobre cómo podría regresar. "No creo que mi personaje esté involucrado porque, por supuesto, me volvieron trágicamente mutado con la mosca y luego con la máquina. Pero tal vez podría aparecer como un nieto del Seth Brundle original o si Seth Brundle tenía un hermano. ¡Tenía un hermano que aparece de alguna manera! ¿Quién sabe?".

En relación al trabajo de David Cronenberg como director, Goldblum valoró y mucho su labor, asegurando que estaría encantado de volver a coincidir con él en un rodaje. "No lo sé, pero fue un placer trabajar con David Cronenberg. Hombre, si él estuviera involucrado, me gustaría volver a trabajar con él, te lo aseguro", confesó en declaraciones a Bloody Disgusting.

Una secuela de La mosca se estrenó en 1989 pero no contó con la participación de Jeff Goldblum ni David Cronenberg. Este proyecto fue criticado universalmente por los fans y por la crítica. Sin embargo, Cronenberg intentó reiniciar La mosca años más tarde. Esta idea nunca llegó a buen término debido a cuestiones presupuestarias, pero desde entonces muchos se preguntan cómo sería una nueva versión de David Cronenberg de La mosca.

Los rumores apuntan a que 20th Century Fox está trabajando en su propio reboot de La mosca sin David Cronenberg y Jeff Goldblum.