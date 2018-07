John Huston y Scorsese protagonizan las novedades de julio de Filmstruck

Actualizado 10/07/2018 16:55:27 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Filmstruck, el servicio de streaming "para amantes del cine creado por amantes del cine" que desembarcó en España el pasado mes de junio, presenta sus novedades para julio que incluyen las colecciones 'Off Scorsese', 'American Masters - John Huston' y una selección de títulos de la prestigiosa The Criterion Collection.

Dentro de este último apartado se engloba la incorporación de un total de doce filmes. Se trata de Orfeo negro (1959) de Marcel Camus; el documental Burroughs: the movie (1983) escrito y dirigido por Howard Brookner; la mítica Callejón sin salida (1966) y El cuchillo en el agua (1962), ambas de Roman Polanski; el filme de terror Equinox (1970); el drama Whisky y gloria (1960) de Ronald Neame; o la aclamada El Tambor de hojalata (1979) de Volker Schlöndorff.

En la selección de julio de The Criterion Collection, que desde 1984 reúne las mejores películas de todo el mundo y las publica en ediciones que ofrecen la más alta calidad técnica, también se encuentran el documental Grey Gardens (1976); el filme escrito y dirigido por Leonard Kastle Los asesinos de la luna de miel (1970); la comedia Un enredo para dos (1980); el documental The beales of grey gardens (2006); y el filme de Vittorio De Sica Umberto D. (1952).

Otra de novedades de Filmstruck en julio la componen tres de las obras menos conocidas del legendario Martin Scorsese incluyendo su primer largometraje ¿Quién llama a mi puerta? Así, bajo la etiqueta 'Off Scorsese' encontrarán además de su opera prima llegan la road movie Alicia ya no vive aquí (1974) con Ellen Burstyn, Alfred Lutter, Kris Kristofferson, Harvey Keitel o Jodie Foster; y Jo, qué noche (1985), la febril odisea neoyorquina vivida por Griffin Dunne.

Cuatro son, en cambio, las obras que componen la selección 'American Masters - John Huston'. Un repaso a más de cinco décadas de impresionante filmografía que incluye el legendario thriller La jungla de asfalto (1950), el filme protagonizado por Paul Newman El hombre de Mackintosh (1973), el drama sureño Sangre Sabia (1979) y Bajo el volcán (1984) con un impresionante Albert Finney.