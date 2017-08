Josh Brolin: James Cameron me insultó cuando rechacé hacer Avatar

Actualizado 11/08/2017 11:48:01 CET

MADRID, 11 Ago. (EDIZIONES) -

Todo está en marcha para que el próximo septiembre comience el rodaje de la primera de las cuatro secuelas de Avatar, proyecto que retoma James Cameron y que, en principio, se estrenará en 2020. Para ello, el director cuenta con un reparto casi configurado. Casi, porque Josh Brolin (No es país para viejos) rechazó un papel en dicho filme en una decisión que no ha sentado nada bien al creador de Terminator.

Brolin, al que se le prometió un rol de gran importancia en las secuelas de Avatar, comentó en una entrevista a Esquire que su decisión no gustó nada a Cameron. El director, poco acostumbrado a recibir un "no" por respuesta, "me llamó este nombre y ese nombre", según el actor, haciendo referencia a los insultos que le dedicó al comentarle su negativa.

Sin embargo, el intérprete tampoco quiso profundizar más en dicha conversación. Lo cual no quiere decir que tenga pelos en la lengua. "Lo que sea. Si James Cameron viene y me dice: 'Oye, hombre, ¿por qué dijiste eso?' Yo diría, 'Porque sucedió'", indicó Brolin haciendo ver que no se arrepiente en absoluto de hacer públicos estos detalles. La honestidad del actor supera a cualquier contrato.

Pero poco tuvo que sorprender su decisión, pues Brolin participa ya en varias franquicias millonarias, como Deadpool (en cuya segunda parte interpretará al villano Cable) o Vengadores: Infinity War y su secuela (en la que volverá a ponerse en la piel de Thanos). Poca necesidad parecía tener de embarcarse en una saga de esta envergadura y perder la oportunidad de hacer otras películas que le interesaran más.

Mientras tanto, Cameron deberá continuar su búsqueda de savia nueva para las próximas entregas de Avatar, que volverán a contar con Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Grace Augustine) o Stephen Lang (Miles Quaritch) en el reparto. Oona Chaplin (Taboo) y Cliff Curtis (Fear The Walking Dead) son las nuevas incorporaciones a la saga futurista, cuya primera entrega recaudó más de 2.700 millones de dólares en todo el mundo.