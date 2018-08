Juan Manuel de Prada rescata joyas ocultas del cine español: "El cine franquista dio auténticas obras maestras"

Publicado 20/07/2018 13:04:45 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor Juan Manuel de Prada rescata en su nuevo libro 'Los tesoros de la cripta' (Renacimiento) una colección de algunas de las películas "más desconocidas" del cine español con el objetivo de "excitar la curiosidad" y volver así a obras que "han sido olvidadas, pero no son bazofia".

"Por ejemplo, el cinéfilo de izquierdas te dice que el cine franquista es una mierda, algo nacional-católico y casposo. Pues no tiene ni idea, porque dio películas magistrales. En el franquismo, junto a películas folclóricas y casposas, hay auténticas obras maestras de todos los géneros", ha explicado en una entrevista con Europa Press el escritor.

En este sentido, ha lamentado que parezca que, de la época del franquismo, solo "se pueda alabar a directores que desarrollaron su carrera fuera de España o hacían crítica velada", como Berlanga o Juan Antonio Bardem. "Esto es un poco infantil, hay extraordinarios cineastas que no eran detractores del régimen, pero hacían un cine con crítica social muy fuerte", ha asegurado, tras citar nombres como los de Rafael Gil o Ladislao Vajda.

Para De Prada, esos 'prejuicios' tanto de la izquierda como de la derecha respecto al cine español responden a "ideas nefastas, lamentables e hijas del cainismo español". "El cine español es una cinematografía que vista panorámicamente es de las mejores del mundo, casi a la altura de la francesa o la italiana, pero ya se sabe que aquí se lleva lo de criticar a lo español", ha lamentado.

Incluso, se muestra contrario a "esa corriente de moda entre la derecha española" de criticar al cine español por entender que está "muy politizado". "Es al revés, es muy complaciente, poco combativo y que busca un aspecto meloso de la realidad: lo que se pueda decir del franquismo se puede decir multiplicado por 20 del cine de la democracia", ha añadido.

DATOS APÓCRIFOS

En 'Los tesoros de la cripta', De Prada mezcla nombres más conocidos para el público aficionado al cine con otros que han caído en el olvido. Entre los primeros, películas de directores como David Lynch ('Mullholland drive'), Luis Buñuel ('El ángel exterminador'), o Murnau ('Nosferatu').

"Es un libro que juega a que el lector se imagine películas que no vaya a ver nunca y que genere curiosidad", ha defendido, tras admitir que esta obra está "salpimentada de pinceladas apócrifas". "Uno puede jugar a confundir al lector y generar en él falsos recuerdos o erudiciones falsas, jugar un poco al escondite", ha destacado.

LA BARRACA DE LOS HERMANOS LUMIERE

Pese a que esta suerte de ensayo abarca numerosos géneros --y muchas veces aquellos que "están mal vistos", como el 'spaghetti western'--, hay uno que apenas aparece: el de ciencia ficción. "No soporto estas películas, me provocan perturbaciones en el ojo", ha bromeado el autor de 'La tempestad'.

"Mi ojo está muy habituado al cine clásico y a la creación de la belleza a través de juegos de luz y de sombra. No soporto los efectos especiales y no puedo ver películas de superhéroes o tipo Tolkien, creo que hay una sobreexposición y, la verdad, me repelen", ha continuado.

Ésta "saturación" de películas de ciencia ficción es uno de los motivos que llevan al autor a pensar que el cine "está muerto". "La capacidad que tenía para seducir y fascinar, para entrar en la vida de las personas a través de personajes normales, se ha acabado. Hoy está en una etapa regresiva y volviendo a la barraca de los hermanos Lumiere, donde la gente iba a ver enormidades", ha concluido.