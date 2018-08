Líderes del #MeToo piden que no se use a Asia Argento para "desacreditar el movimiento"

Actualizado 21/08/2018 11:39:48 CET

Asia Argento se convirtió en una de las cabezas visibles del movimiento #MeToo, pero su posición se ha puesto en duda después de que The New York Times publicara el pasado domingo una acusación de abuso sexual contra ella por parte de un menor de edad. Tras lo sucedido, las líderes del movimiento y víctimas de abuso han tomado las redes sociales para pedir que "no se usen estas noticias para desacreditarlo".

"Las personas cínicas van a utilizar ejemplos individuales del mal comportamiento de las mujeres para argumentar que el acoso y la agresión sexual no son parte de la misoginia estructural, incluso que tales abusos no tienen ningún género", tuiteó la escritora feminista Moira Donegan en respuesta a las noticias de Argento.

Para la fundadora del #MeToo, Tarana Burke, "no hay una sola manera de ser un perpetrador... y no hay un superviviente modelo", escribió en Twitter. "Somos imperfectamente humanos y todos debemos ser responsables de nuestro comportamiento individual", continuó. "La gente usará estas noticias recientes para tratar de desacreditar este movimiento, no dejéis que eso suceda".

Algunas compañeras de profesión de Argento, quienes también aseguraron haber sufrido abusos por parte de Harvey Weinstein, compartieron su opinión acerca de la noticia y pidieron comprensión para la actriz.

"Conocí a Asia Argento hace diez meses", tuiteó Rose McGowan, otra abanderada del #MeToo que acusó a Weinstein de abuso. "Lo que tenemos en común es el dolor compartido por ser atacadas por Harvey Weinstein. Mi corazón está roto. Continuaré mi trabajo en nombre de las víctimas en todas partes. Ninguno de nosotros conoce la verdad de la situación y estoy segura de que se revelarán más detalles", añadió.

Rosanna Arquette, quien también aseguró haber sido víctima de Weinstein, también compartió su opinión en redes sociales. "El trauma crea trauma... hasta que nos recuperemos nosotros mismos, todos estamos en el camino hacia la curación". Sin embargo, la actriz agregó: "Apoyo a cualquier persona que sea víctima de abuso sexual, siempre lo he hecho y siempre lo haré".