Matt Reeves quiere hacer de The Batman una película de cine negro

Tras una preproducción accidentada, The Batman, la que será nueva cinta en solitario del caballero oscuro, empieza a coger forma. Matt Reeves, que tomó la riendas del proyecto tras la renuncia de Ben Affleck a dirigir el filme, ha revelado algunos detalles sobre el tono que tendrá la película, más cercana al cine negro y las historias de detectives que a las ruidosas y aparatosas cintas de superhéores.

Reeves está en plena promoción de La Guerra del Planeta de los Simios, el aplaudido colofón a la remozada trilogía, pero no puede evitar que le acaben preguntando sobre la siguiente película del hombre murciélago. Ya confirmó que Ben Affleck continuará en el proyecto y que quiere inspirarse en el cine de Hitchcock, pero ahora adelanta que le gustaría hacer un Batman más detectivesco.

Durante una entrevista a New Trailer Buzz, el director confesó que aceptó el proyecto por la "obsesión" que tiene con el personaje de DC. Además, explicó que ve muchas similitudes entre César y Batman. "Veo cierto paralelismo emocional entre César y Batman, ambos han sido torturados y tratan de luchar contra sí mismos para hacer lo correcto en un mundo muy imperfecto e, incluso, corrupto. Realmente es esa emoción lo que me interesa", relata el Reeves.

Pero lo más importante para el cineasta es hacer honor al "mejor detective del mundo" con una película cerca al cine 'noir' (cine negro). Quiere mostrar la oscuridad del personaje, su labor detectivesca y, sobre todo, sus emociones.

"En todas mis películas, trato utilizar la cámara para contar la historia de un personaje, como si fuera un sentido 'Hitchconiano', y que el público empatice con su punto de vista", explica Matt Reeves.

UN BATMAN CON CABEZA... Y CORAZÓN

"Por eso hay una posibilidad de hacer cine negro, una versión detectivesca de Batman es un punto de vista con mucho, mucho potencial narrativo. Pretendo conectar con lo que esté pasando por su cabeza y dentro de su corazón", relata Reeves sin dejar de mostrar la ilusión que tiene por el proyecto.

Esta idea es muy similar a la que Ben Affleck quería transmitir ya que, para el actor y ex-director de The Batman, el caballero oscuro era como el detective protagonista de El halcón maltés.

Estas declaraciones también acercan la adaptación de Reeves de Batman al rumor sobre su posible inspiración en Batman Arkham Asylum, el videojuego de Rocksteady en el que el hombre murciélago realiza una labor mucho más detectivesca y con un formato 'noir'.

Aunque el director ya dejó claro que hasta que no termine la promoción de la tercera entrega de El Planeta de los Simios, no se centrará de lleno en The Batman y en ver el guion en el que, tras lo borradores de Ben Affleck, están trabajando Geoff Johns y Chris Terrio, ganador del Oscar por Argo.

Ben Affleck será el protagonista absoluto de la primera película en solitario de Batman tras su futura aparición en La Liga de la Justicia. Junto al él estará Jeremy Irons como Alfred Pennyworth, J.K. Simmons como Comisario Gordon, y el rumoreado Joe Manganiello como Deathstroke.