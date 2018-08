Maverick, la secuela de Top Gun, retrasada hasta 2020

Actualizado 30/08/2018 12:08:16 CET

Paramount Pictures ha decidido retrasar el estreno de Maverick, la secuela de Top Gun, hasta junio de 2020, en lugar de sacarla a la luz como tenían previsto el 12 de julio de 2019. La causa de esta demora de un año es que la película protagonizada por Tom Cruise y Miles Telles necesita más tiempo para la posproducción.

Este cambio, según informa The Hollywood Reporter, apunta aparentemente a un tiempo extra para la posproducción aunque podría tener que ver con la competencia. Y es que en julio de 2019 llegarán a la gran pantalla Spider-Man: Far from Home, que seguirá los acontecimientos posteriores a Vengadores 4; el sping-off de Expediente Warren aun sin título; la cinta de acción real de El rey león y Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.

Sin embargo, junio de 2020 tampoco está exento de estrenos. Solo Warner Bros. tiene previstos tres filmes, incluyendo The Six Billion Dollar Man, remake de la serie homónima de los años 70. Por otra parte, Pixar y Marvel también llevarán a la gran pantalla películas. Pese a la gran competencia que Maverick tiene en cualquiera de las dos opciones, desde Paramount creen que tendrá más posibilidades en 2020 que en 2019.

Asimismo, Paramount ha programado el lanzamiento de la secuela de Un lugar tranquilo para 2020. No obstante, de lo que todavía no hay detalles es de la trama que seguirá Maverick, aunque con las últimas incorporaciones de Jon Hamm (Mad Men) y Ed Harris (madre!) todo indica que el filme promete emociones fuertes.