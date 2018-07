Michael Stuhlbarg, sobre la secuela de 'Call Me by Your Name': "Guadagnino va en serio"

Actualizado 16/07/2018 18:23:15 CET

La secuela de 'Call Me by Your Name', el filme oscarizado de Luca Guadagnino, "va en serio". Así lo ha afirmado Michael Stuhlbarg ('La forma del agua', 'Los archivos del pentágono'), el actor que dio vida al señor Perlman, el padre de Elio, en la película.

Stuhlbarg adelantó en una entrevista que "la acción podría tener lugar varios años después". Parece que la intención de Guadagnino ('Cegados por el sol', 'Yo soy el amor') es que el espectador pueda "ver qué les ha pasado a los personajes, qué decisiones han tomado y cómo es su vida después de ese verano", explicó Stuhlbarg a Far Out Magazine. "Es algo en lo que va en serio [Guadagnino], y creo que André Aciman está emocionado con la idea".

El libreto de 'Call Me by Your Name', con el que James Ivory se hizo con el Oscar al mejor guión adaptado en la última edición de los premios de la Academia de Hollywood, está basado en la novela de Aciman. Sobre posibles detalles del próximo filme, Stuhlbarg apunta que "hay partes del libro que no hemos extraído tan minuciosamente".

El aclamado filme de Guadagnino, que está ultimando el remake de 'Suspiria' que verá la luz a finales de año, también estuvo nominado al Oscar a la mejor película, al mejor actor (Timothée Chalamet) y a la mejor canción (Mystery of Love).