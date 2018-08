Mickey Mouse celebra su 90º aniversario con un nuevo retrato oficial

Actualizado 31/07/2018 10:39:57 CET

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El próximo 18 de noviembre Mickey Mouse cumple 90 años y Disney ha querido rendir un homenaje a su personaje más icónico con un nuevo retrato titulado 'Spreading Happiness Around the World' (Esparciendo felicidad por todo el mundo) realizado por Mark Henn, veterano animador de The Walt Disney Animation Studios.

"El encargo de pintar el retrato del 90 cumpleaños de Mickey es uno de los mayores honores de mi carrera", asegura Henn. El animador afirma que se inspiró "en los retratos pintados por John Hench" quien realizó cinco de los retratos oficiales de Mickey. "Quise capturar el mismo estilo y la idea de juventud que John transmitía en sus retratos", confiesa.

La presentación de la nueva obra tuvo lugar durante la celebración de la Comic Con de San Diego y el cuadro aparecerá en la portada del próximo otoño de Disney twenty-three, la publicación trimestral que reciben en exclusiva los miembros de oro del D23, el Club Oficial de Fans de Disney.

Además, Disney ha organizado otras actividades para la celebración del 90 aniversario del ratón. Este otoño, ABC emitirá un homenaje a Mickey repleto de estrellas para celebrar su cumpleaños.

El próximo mes de noviembre, D23 presentará Destino D: Celebrando a Mickey Mouse, un evento de dos días en el Walt Disney World Resort con charlas, presentaciones y diversión a tope.

Los Walt Disney Parks and Resorts de todo el mundo también celebrarán el 18 de noviembre el 90 aniversario de Mickey con artículos de merchandising conmemorativos, photocalls y muchos más.

A partir de finales de 2018 y ya en 2019 tendrán lugar diferentes celebraciones en homenaje a Mickey y Minnie en los Parques Disney de todo el mundo.

Por su parte, Disney On Ice rendirá homenaje al personaje con la programación de pre-shows de los 90 años de Mickey en producciones que recorrerán Estados Unidos, Europa, Oriente Medio, África y América Latina.

Para finalizar, Disney Publishing Worldwide presentará más de 30 títulos en todo el mundo que abarcan libros, manualidades y cómics.

El ratón ha sido embajador de The Walt Disney Company desde su debut en la gran pantalla en Mickey Mouse: Steamboat Willie el 18 de noviembre de 1928.