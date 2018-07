Muere Claude Lanzmann, el director de 'Shoah'

Publicado 05/07/2018 13:33:02 CET

PARÍS, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista y cineasta Claude Lanzmann ha fallecido este jueves 5 de julio a los 92 años, según recoge Europa Press del diario francés 'Le Monde'. Defensor de la causa de Israel, fue el autor del documental 'Shoah', dedicado al exterminio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

En la década de 1970, Claude Lanzmann se lanzó a elaborar documentales como 'Why Israel' y 'Shoah'. Son trescientos cincuenta horas de rodaje, llevadas a cabo entre 1974 y 1981, con conversaciones con los protagonistas del exterminio nazi, que se ha convertido en uno de los mayores emblemas cinematográficos contra el genocidio.

En 2018, Lanzmann volvió a la cuestión judía con 'Cuatro Hermanas', uno de sus últimos trabajos. "Nunca me curé de la muerte. Lo que más me escandaliza en el mundo es tener que morir. No me gusta la música, y no me gusta morir. Puedes decir eso sobre mí", señaló en una entrevista reciente a 'France Culture'.

Claude Lanzmann recibió, entre otros galardones, el Oso de Oro honorífico en el Festival de Berlín de 2013 por su trayectoria y también fue nombrado Comendador de la Legión de Honor y Comendador de la Orden Nacional al Mérito en Francia.