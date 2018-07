Muere Mike Lanier, el gigante de It Follows, a los 48 años

Actualizado 01/07/2018 16:03:57 CET

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mike Lanier, actor que da vida al terrorífico gigante de It Follows, fallece a los 48 años. Ha muerto debido a complicaciones de un cáncer de páncreas y la acromegalia, consecuencia de una enfermedad en la que se produce demasiada hormona del crecimiento.

La terrorífica It Follows, dirigida por David Robert Mitchell, impulsó la popularidad del actor, quien no descartaba seguir ligado al mundo del cine. Además, durante una entrevista concedida a GQ en 2015, Lanier admitió que no tenía un guión, sino que simplemente le pidieron que fuera amenazante durante su famosa persecución.

A pesar de no tener una carrera cinematográfica muy extensa, Lanier soñaba con formar parte de la franquicia Star Wars. "Tengo un gran amor por la ciencia ficción. Siempre le he dicho a la gente que quiero estar en una de las películas de Star Wars. Seré el primer jedi de 2 metros y 31 centímetros", admitió en la entrevista.

Además de su faceta como actor, el gigante de Michigan logró entrar en el Libro Guinness de los récords, junto a su hermano, por ser los gemelos más altos del mundo. Este premio le dio la oportunidad de interpretar al "Hombre gigante" en la película de terror It Follows, donde alcanzó su mayor nivel de fama.

Lanier también fue muy conocido por su etapa como jugador de baloncesto en la Universidad de UCLA, donde jugó 19 partidos, a principios de los noventa. Durante los años que estuvo yendo a clase en la prestigiosa universidad de California también se licenció en sociología.