Natalie Portman interpretará a dos hermanas gemelas en su proxima película como directora

Actualizado 22/08/2018 15:28:43 CET

MADRID, 22 Ago. (EDIZIONES) -

Natalie Portman dirigirá e interpretará los papeles de dos hermanas gemelas en la película sobre Dear Abby y Ann Landers, que a mediados del siglo XX trazaron una curiosa rivalidad como columnistas, la primera en el San Francisco Chronichle y la segunda en el Chicago Sun-Times.

Según informa The Hollywood Reporter, Portman ejercerá como directora de este proyecto además de como protagonista por partida doble. Será todo un reto interpretativo para la actriz israelí, que encarnará a Esther y Pauline Friedman -sus nombres originales-, dos hermanas nacidas en 1918 y que fueron criadas casi para ser una misma persona, ya que sus padres les dijeron que eran "la mitad del mismo huevo".

De pequeñas llevaban la misma ropa, aprendieron a tocar los mismos instrumentos e incluso tuvieron una boda doble, con vestidos y peinados idénticos. Lo hacían casi todo juntas hasta que descubrieron su vocación como columnistas. Esto desembocó en una rivalidad profesional muy comentada en aquella época.

Será la segunda experiencia de Portman como directora tras Una historia de amor y oscuridad, la película rodada en Jerusalén que ya presentó en el Festival de Cannes. Su último proyecto como actriz es The Death and Life of John F. Donovan, que se estrenará en septiembre y en la que comparte cartel con Jacob Tremblay, Thandie Newton, Kit Harington, Bella Thorne y Kathy Bates.

Katie Robbins (productora de la serie The Affair, 2014) escribirá el guion de este proyecto. Peter Saraf y Dani Melia, de Big Beach, serán los encargados de la producción.

En 1999 ya se emitió una tv-movie inspirada en esta historia. Su título era Sigue mi consejo: La historia de Ann y Abby (Take My Advice: The Ann and Abby Story) y fue Wendie Malick quien se ocupó de interpretar a las dos hermanas.