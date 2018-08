Never Look Away, de Von Donnersmarck, elegida para representar a Alemania en los Oscar

Publicado 30/08/2018 13:02:22 CET

El largometraje 'Never Look Away' (Pergamon Film, Wiedemann & Berg Film, Beta Cinema), del cineasta Florian Henckel von Donnersmarck, representará a Alemania en la categoría de mejor película de habla no inglesa en la 91 edición de los premios Oscar.

Así lo ha anunciado este jueves 30 de agosto el grupo German Films. La decisión la ha tomado un jurado independiente, que ha elegido este drama de entre un total de 11 películas que han participado en el proceso de selección.

"Con gran amplitud épica, 'Never Look Away' cuenta una conmovedora historia del destino de un artista en la Alemania de posguerra, en una época en la que era difícil encontrar el propio lenguaje artístico", ha afirmado el portavoz del jurado Moritz Hemminger, quien ha destacado al "magnífico conjunto de actores" de la película y sus "grandes momentos poéticos".

Por su parte, el director Florian Henckel von Donnersmarck ha explicado que él mismo, junto al elenco de actores y los productores, se preguntaron qué películas les gustaría ver en la pantalla. "El resultado es una historia de amor, un drama familiar, una biografía de Alemania en el siglo XX, y un paseo por el arte moderno", ha afirmado.

"El hecho de que el jurado independiente haya seleccionado 'Never Look Away' para representar a nuestro país en los 'Juegos Olímpicos' en Hollywood, por supuesto, hace a todo nuestro equipo, nuestros distribuidores, editores comisionados, los financiadores y a mí mismo muy feliz", ha confesado el cineasta alemán.

Se trata de la segunda ocasión en la que un filme del director Florian Henckel von Donnersmarck representa a Alemania en la categoría de mejor película de habla no inglesa. Su película 'La vida de los otros' ('The lives of others', en inglés) fue seleccionada para representar a Alemania y ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en febrero de 2007.

Inspirada en hechos reales, 'Never Look Away' narra la historia del estudiante de arte Kurt Barnert (Tom Schilling) que se enamora de su compañera Ellie Seeband (Paula Beer). Pero el padre de Ellie, el célebre profesor de medicina Carl Seeband (Sebastian Koch), hace todo lo posible para destruir la relación. Lo que nadie sabe es que sus destinos ya están entrelazados a través de un crimen horrible cometido hace muchos años, según explica German Films.

'Never Look Away' se estrenará mundialmente en competición oficial en el marco del Festival Internacional de Cine de Venecia.