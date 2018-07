Nick Robinson protagoniza Con amor, Simon: "Lo más importante era no fallar a la hora de transmitir el mensaje"

Actualizado 23/06/2018 10:57:04 CET

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Nick Robinson protagoniza la comedia romántica Con amor, Simón (Love, Simon), dando vida en pantalla a un adolescente que aún no ha revelado ni a sus padres ni a a sus amigos que es gay.

Un compañero de colegio descubre su secreto cuando lee los mensajes que Simon intercambia con Blue, a quien no conoce pero que también se encuentra en una situación similar. Dirigida por Greg Berlanti, es una visión entretenida y sincera de la adolescencia hoy.

La película muestra lo complicada que puede ser la adolescencia y esos años en el colegio.

Sí, esos años de la adolescencia pueden ser difíciles porque estás intentando averiguar quién eres. Y sobre todo ahora, ya que creo que sientes que todo el mundo te está mirando constantemente a través de las redes sociales.

Con amor, Simón ofrece una visión fresca de esa etapa de la vida.

En efecto, esta película muestra una visión nueva de esa etapa de tu vida en la que maduras. Por eso creo que la gente siente que de alguna manera se trata de una historia familiar cuando ven el filme por primera vez.

Un momento clave de la historia es cuando Simon por fin revela que es gay.

Así es, hay un momento clave en el que Simon dice que nada debería cambiar porque él sigue siendo quién es.

¿Qué hiciste para preparar el papel?

Me apoyé mucho en el director Greg Berlanti, porque él me habló de su perspectiva y por lo que él mismo pasó. Su experiencia personal fue fundamental para mí, aunque han pasado ya unos 20 años desde que él lo vivió, en una época donde no se aceptaba la homosexualidad de la misma manera que ahora.

¿Qué te pareció el guión cuando lo leíste por primera vez?

El guión me gustó mucho, y por fortuna tuve tiempo para ensayarlo. Lo que queríamos era contar la historia de la manera más fiel posible para un público general sin fallar a la hora de transmitir el mensaje.

¡Y con humor!

Sí, la película tiene humor y ante todo queríamos que fuese entretenida, para que los espectadores la disfrutaran y se perdiesen en la sala de cine durante una hora y media.