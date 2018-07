La orden de ayudas al cine que premia filmes con mujeres se publica este jueves como primera medida de Navas en el ICAA

Publicado 18/07/2018 14:52:22 CET

Tras el acto de toma de posesión, la nueva directora alude a "asuntos urgentes" como la elección del nuevo director de la Filmoteca

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, ha tomado posesión de su cargo en sustitución de Óscar Graefenhain, con el anuncio de la publicación este jueves 19 de julio de la Orden de Bases de Ayudas de la Ley del Cine que premiará las películas que tengan más mujeres en puestos de responsabilidad.

El primero en anunciar esta medida ha sido el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien durante el acto ha hablado de la publicación "mañana o pasado mañana, viernes", con la cual se abrirán ya la convocatoria de ayudas. Posteriormente, fuentes del Ministerio han confirmado que saldrán este jueves.

Con esta orden, el Gobierno busca dar más visibilidad a la mujer en el cine puntuando no el total de mujeres que participan en el proyecto, sino su presencia en el equipo creativo y, además, con tres puntos más que hasta ahora.

De esta forma, se podrá optar a un máximo de siete puntos: tres por directora, dos por música, guión y fotografía y un punto por contar con una mujer como productora ejecutiva.

La propia Navas ha reconocido que se trata de una medida en la que su predecesor, Graefenhain, "ha hecho todo el trabajo". En este sentido, la orden que se publicará introduce únicamente "pequeños cambios" respecto al último borrador conocido y consensuado con el sector.

Entre esas modificaciones, Navas ha citado novedades en las ayudas selectivas (con un 10% dedicado al cine experimental) y la bajada del mínimo de inversión en coproducciones y documentales.

Cabe recordar que otra de las novedades de esta orden es que el Gobierno exigirá a plataformas como HBO y Netflix invertir el cinco por ciento de sus beneficios en ficción europea para optar a puntos en las ayudas generales a la cinematografía en distribución e igualar así las condiciones de las televisiones.

El texto, que incluye modificaciones en la Ley de Cine, también se propone un mayor apoyo a la animación, una apuesta por mejorar la distribución española y el fomento de las coproducciones con Iberoamérica.

En un encuentro con periodistas, Navas ha adelantado algunas de las líneas que servirán para marcar su labor en los próximos meses. "Quiero reunirme con el sector, hablar mucho", ha señalado, tras defender su elección en el cargo como "una persona que puede aportar algo desde dentro", en alusión a su experiencia en el sector.

"Se me puede encasillar en cine experimental, pero ahora estoy en el ICAA y soy consciente. Creo en un modelo de heterogeneidad, me interesa todo el cine y puedo tener filias, pero no fobias. Tengo pasión por el cine y asumo este cargo con mucha responsabilidad", ha añadido.

TRES ASUNTOS "URGENTES"

La responsable del ICAA ha hablado de "tres asuntos urgentes" que están ahora encima de su mesa: uno es de la orden ya citada que se publicará este jueves. Los otros dos, la necesidad de encontrar "lo antes posible" un nuevo director en la Filmoteca Española --Ana Gallego dejó su cargo en junio-- y el incremento de 10 millones de euros del Fondo de Protección a la Cinematografía, que "está bastante avanzado pero no firmado".

En resumen, el modelo de financiación para el sector que quiere Navas es aquel que "responde a intentar hacer un reparto bueno, adecuado y coherente para impulsarlo".

En el acto que ha tenido lugar en el Ministerio de Cultura y Deporte han acudido diversos representantes del sector, como los productores Agustín Almodóvar, José Antonio Félez o Enrique López Lavigne, así como el director general de la Academia de Cine, Joan Álvarez.

Por su parte, Guirao ha celebrado que el "núcleo fundamental" del Ministerio ya esté nombrado y ha defendido la elección de Navas al frente del ICAA porque "reúne todas las características, más de las que se piden habitualmente para desempeñar el puesto".

MANO TENDIDA AL SECTOR DEL CINE

El ministro ha ofrecido la "mano tendida" desde su departamento para "apoyar al cine y ayudarle a que se reproduzca, desarrolle, tenga éxitos y consolide una industria que ha pasado por una grave crisis en los últimos años y todos esperan que resurja".

"El mundo del cine se debate con los cambios profundos que se están produciendo: ahora mismo el cine no es solo lo que podemos ver en pantallas grandes, sino un concepto más amplio. Navas conoce perfectamente el mundo del que venimos y hacia el que vamos y es en esa clave de atender a un sector en época de cambios profundos en la que se va a trabajar", ha aseverado.

Asimismo, ha reiterado que la financiación es "un tema clave" para el cine español que "ya se relaciona en un ámbito globalizado" y es precisamente por esa globalización por lo que "hay que ayudar para competir y desarrollarse en ese marco internacional".