Paramount pone fecha a la secuela de Un lugar tranquilo, que llegará en 2020

Actualizado 30/08/2018 12:21:31 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Paramount Pictures ha anunciado oficialmente la esperada fecha de estreno de la secuela de Un lugar tranquilo, película que llegará a la gran pantalla el 15 de mayo de 2020. De esta manera, el filme dirigido por John Krasinski llegará dos meses antes que la segunda parte de Top Gun, Maverick.

Las razones de esta programación, tal y como recoge Deadline, tienen que ver con el tiempo requerido tanto para el rodaje como para la posproducción, aunque también podría ser una estrategia para no coincidir con otras cintas. "En este caso no nos apresuramos nada, lo cual es increíble. Así que nos tomaremos nuestro tiempo, vamos a averiguar hacia dónde ir, pero no hay prisa", dijo Andrew Form, productor de Un lugar tranquilo, a principios de año.

El encargado de realizar el filme será, nuevamente, Krasinski, quien ya hizo lo propio, además de ser el protagonista, en Un lugar tranquilo junto a su esposa Emily Blunt. "Oh (Krasinski) está definitivamente involucrado. Tenemos suerte en este caso", continuó Form.

"Es fácil apresurarnos y hemos hecho películas en el pasado donde hemos acelerado y lo hemos sentido, simplemente es algo que no queremos hacer en esta. Realmente solo queremos tomar todo el tiempo que sea necesario. Tiene que ser la historia correcta, como la primera. Simplemente tiene que ser", finalizó.

Dada la determinación de Paramount, parece que han encontrado una idea clara para la secuela de Un lugar tranquilo. No obstante, todavía no hay ninguna pista acerca de la trama o de si reaparecerán los supervivientes de la primera producción.