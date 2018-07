Piratas del Caribe 5 ya tiene protagonista femenina, Kaya Scodelario

Actualizado 26/01/2015 13:39:05 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS)

Johnny Depp ya tiene compañera de reparto en Piratas del Caribe: Dead Men Tell No Tales, Kaya Scodelario. La actriz británica se incorporará al rodaje que comenzará en febrero en Australia, junto a Depp, Javier Bardem y Brenton Thwaites.

Lo ha anunciado el productor de la cinta, Jerry Bruckheimer, a través de su cuenta de Twitter, donde su ha mostrado encantado de contar con la "talentosa joven actriz de Skins y El corredor del laberinto".

Scodelario se ha impuesto a otras candidatas como Lucy Boynton (Miss Potter), Alexandra Dowling (El martillo de los dioses), Jenna Thiam (Vida Salvaje) y Gabriella Wilde (Carrie).

Aún no han trascendido muchos detalles sobre este personaje, pero todo apunta a que será la mujer que enamora a Henry (Brenton Thwaites), un soldado británico que se unirá a las filas del Capitán Jack Sparrow en esta nueva entrega.

Pleased to announce that we cast Kaya Scodelario for the 5th Pirates of the Caribbean. Talented young actor from Skins & The Maze Runner.