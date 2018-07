Quentin Tarantino "lloró y abrazó" a Luca Guadagnino tras ver el remake de Suspiria

Actualizado 03/07/2018 13:55:26 CET

Todavía quedan cuatro meses para que Suspiria, el remake dirigido por Luca Guadagnino del clásico de terror, llegue a las salas de cine. Antes incluso de que los críticos puedan ver la nueva versión del filme dirigido en 1977 por Dario Argento, Suspiria ya cuenta con la aprobación de uno de los grandes del cine: Quentin Tarantino. Guadagnino le mostró la película a Tarantino quien, según el realizador de Call Me By Your Name, "lloró y le abrazó" tras el visionado.

"Se la enseñé a Quentin Tarantino. Hemos sido amigos desde que formamos parte del jurado en el Festival de Cine de Venecia", reveló Guadagnino. "Estaba nervioso pero ansioso por escuchar su opinión. La vimos en su casa y su reacción me emocionó. Estaba entusiasmado, al final lloró y me abrazó. Debido a que es una película de terror pero también un melodrama, mi objetivo era hacerte ver el horror sin poder apartar los ojos de la pantalla porque te cautivan los personajes", desveló el director.

La de Tarantino no ha sido la única alabanza que ha recibido Suspiria. Chloë Grace Moretz, una de las protagonistas de la película, aseguró a IndieWire que la cinta es "lo más cercano a un Stanley Kubrick moderno" que haya visto en su vida. "Te mete en un mundo que solo puedo describir como El Resplandor en muchos sentidos", dijo la actriz.

Junto a Moretz, coprotagoniza la cinta Dakota Johnson, quien da vida a una aspirante a bailarina que descubre oscuros secretos dentro de su prestigiosa compañía de danza europea. Completan el reparto del filme que llegará a los cines españoles en diciembre Tilda Swinton y Mia Goth.