Quentin Tarantino ya tiene a su Roman Polanski para Once Upon a Time in Hollywood

A falta de poco menos de un año para el estreno de Once Upon a Time in Hollywod, Quentin Tarantino sigue fichando actores para completar el reparto de un filme que promete ser uno de los más polémicos de los últimos años. Y ahora, el aclamado director ha fichado a Rafal Zawierucha para interpretar a Roman Polanski, marido de la fallecida Sharon Tate (Margot Robbie) a manos de los seguidores de la secta de Charles Manson.

El actor ha compartido en su cuenta de Instagram un montaje en el que aparece junto a Polanski agradeciendo a Tarantino la oportunidad de poder interpretar este papel. "¡Es un sueño estar aquí! Un gran sueño que acaba de cumplirse. Trabajar con este director es realmente un honor, estoy muy agradecido de formar parte de la familia de Quentin Tarantino", asegura el actor.

La aparición de Polanski en el filme era un misterio pero las dudas se han disipado tras esta confirmación. Zawierucha (Plan B, Dioses) es un actor desconocido fuera de las fronteras polacas. No obstante, en el filme interpretará a un personaje clave en el asesinato de Sharon Tate durante el verano de 1969.

El documental Wanted & Desires indaga en las consecuencias del asesinato de Tate para la vida de Polanski. Según el documental, el director encontró una sensación de paz desconocida en su vida hasta entonces, debido a su dura infancia en las calles de Polonia durante la invasión nazi.

Once Upon a Time in Hollywood tendrá un tono muy parecido al de Pulp Fiction. El guión, que también correrá a cargo del cineasta estadounidense, también mostrará otros temas secundarios como el auge del movimiento Hippie.

Sony Pictures ha adelantado el estreno del filme dos semanas para evitar que coincida con el 50 aniversario del asesinato de Sharon Tate. El reparto del filme estará compuesto, además de Zawierucha, por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Burt Reynolds, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, Zoe Bell, Damian Lewis, Luke Perry, Emile Hirsch, Dakota Fanning, James Marsden, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Nicholas Hammond, Keith Jefferson, Spencer Garrett, Martin Kove, James Remar, Brenda Vaccaro, Mike Moh, Lena Dunham, Austin Butler, Maya Hawke, Lorenza Izzo