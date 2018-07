¿Quién es la reina del timo que sacude Hollywood?

Actualizado 12/07/2018 17:20:53 CET

MADRID, 12 Jul.

Durante más de un año, algunas de las mujeres más poderosas de Hollywood -como la ex presidenta de Sony Pictures Amy Pascal; la productora de Lucasfilm Kathleen Kennedy; o la CEO de Twentieth Century Fox Stacey Snider- han sido suplantadas por una estafadora que contactaba con trabajadores de la industria ofreciéndoles trabajo para luego defraudar miles de dólares. The Hollywood Reporter ha llevado a cabo una investigación en la que ha reunido testimonios de varias víctimas de la reina del timo que está sacudiendo la meca del cine.

Uno de los afectados fue un fotógrafo freelance, quien a finales de 2017 recibió un correo electrónico. La remitente decía ser Amy Pascal, y le ofrecía viajar a Indonesia para un emocionante proyecto. Al día siguiente discutieron la oferta por teléfono, y aceptó.

El proyecto le llevaría una semana a Indonesia, donde tomaría fotos de paisajes y templos para un storyboard que luego se ofrecería a posibles compradores. El fotógrafo debía hacerse cargo de los costes por adelantado, que luego le serían reembolsados y, días después, ya estaba en un avión rumbo a Yakarta.

Seis meses después y tras perder 65.000 dólares, el fotógrafo se percató que la persona con la que había hablado no era Pascal, sino una impostora.

EXTORSIÓN A CUENTA DE INDIANA JONES 5

El actor Rudy Reyes, quien ha trabajado en la serie Generation Kill de HBO, fue otra de sus víctimas. El intérprete habló por teléfono con una mujer que se hizo pasar por Kathleen Kennedy, quien le ofreció un papel en Indiana Jones 5. El agente de Reyes, Adam Handelsman, explicó en un email a The Hollywood Reporter cómo fue la conversación.

"Los primeros 30 minutos de la conversación fueron extremadamente profesionales. Luego comenzó a ser extremadamente sexual. Dijo que su esposo Frank Marshall nunca estaba presente, y que Rudy podría quedarse en su casa de Los Feliz. Le dijo a Rudy que el papel era suyo, pero preguntaba una y otra vez '¿qué iba a hacer por ella?' Fue explícita en su petición. Rudy dijo varias veces que no. Ella aseguró que había lanzado la carrera de Harrison Ford y Tom Cruise y que lo convertiría en una estrella. Iba en contra de su moral, su espíritu de lucha, lo único que quería era trabajar. Rechazó completamente todas sus proposiciones sexuales. Ella colgó", explica Handelsman. Pocas horas después un hombre llamó al actor haciéndose pasar por productor y, tras asegurarle que había grabado la llamada, le reclamó una cantidad de dinero si no quería ser denunciado.

The Hollywood Reporter ha publicado además dos grabaciones de audio en las que la timadora habla con dos maquilladores de Reino Unido a finales de 2015 y principios de 2016. En una de ellas, adopta un acento estadounidense y reprende a su interlocutor por haber perdido un vuelo. En la segunda, esta vez con acento británico, habla con una estilista que ya había viajado a Indonesia. "Lo que me gustaría saber es dónde está nuestro dinero y por qué no has estado en contacto con nosotros", se queja la víctima.

"Las personas que se suplantan son muy importantes en Hollywood, así como personas de alto poder adquisitivo en Nueva York", apunta Nicoletta Kotsianas, una investigadora de K2 Intelligence que ha estado rastreando a los estafadores durante meses. "Es muy molesto que alguien haga promesas y se comporte así en tu nombre", agrega Linka Glatter, directora de cine y televisión, otra de las suplantadas. Kathleen Kennedy, de Lucasfilm, descubrió a principios de este año que se habían hecho pasar por ella y lo puso en conocimiento del servicio de seguridad interna de Disney.

Aunque los investigadores conocen la voz de la estafadora, su identidad es un misterio aunque barajan la hipótesis de que podría se de origen asiático en base a algunos detalles de su acento. Debido a que las primeras víctimas fueron maquilladores, los investigadores creen que podría ser una ex maquilladora con experiencia en Hollywood y tampoco descartan que forme parte de un entramado organizado.