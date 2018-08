El remake de Aladdín tendrá dos canciones nuevas

Actualizado 16/08/2018 17:26:55 CET

MADRID, 16 Ago. (EDIZIONES) -

A pesar de que Disney mantiene en secreto muchos detalles sobre el rodaje del remake de Aladdín, los compositores Benj Pasek y Justin Paul han revelado que el filme de acción real contará con dos nuevas canciones en el repertorio.

Pasek y Paul van a trabajar en el filme junto a Alan Menkel, compositor de la música de numerosas películas de Disney como La sirenita, Pocahontas, La bella y la bestia y la versión animada de Aladdín.

"Vamos a escribir una nueva canción para Jasmine", contó Paul durante una entrevista concedida a Variety. "Alan escribió una pieza musical muy bonita y [Naomi Scott] es increíble", añadió el compositor.

En esta película de acción real de Disney también habrá un nuevo tema, cantado a dúo por Aladdín y la princesa Jasmine, que Paul describe como "una canción dulce". Además, los compositores han añadido un nuevo verso a la canción de apertura Noches de Arabia (Arabian Nights en la versión original).

Ambos compositores son los creadores de City of Stars, tema de la oscarizada película La La Land, por el que se llevaron el Oscar a la mejor canción original. También, escribieron la canción This is Me de la película El gran showman, que les valió un Globo de Oro.

Mena Massoud (Jack Ryan) encabeza el reparto encarnando al joven Aladdin, Will Smith (Soy Leyenda) dará vida al divertido Genio y Naomi Scott (Power Rangers) interpretará a Jasmine. Marwan Kenzari (Ben-Hur) y Numan Acar (La promesa) completan el elenco.

El estreno de la película, dirigida por Guy Ritchie (Rey Arturo: La leyenda de Excalibur), está previsto para el 24 de mayo de 2019.