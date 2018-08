Rocketman: Bryce Dallas Howard se une a Taron Egerton en el biopic de Elton John

Actualizado 28/07/2018 13:01:22 CET

Bryce Dallas Howard interpretará a la madre de Elton John en la película biográfica sobre el famoso cantante y compositor británico, que lleva por título Rocketman. Según ha informado The Wrap mediante fuentes cercanas al proyecto, Dallas Howard se unirá así a Taron Egerton, que ya había sido confirmado para encarnar al protagonista en su etapa de juventud.

También se ha anunciado que Jamie Bell y Richard Madden tendrán papeles tan importantes como los de Bernie Taupin y John Reid en este esperado biopic. Taupin fue un íntimo colaborador de John desde sus inicios. Algunas de sus letras se convirtieron en himnos como Rocket Man, Levon, Honky Cat, Tiny Dancer, Candle in the Wind o Your Song.

Además, se ha anunciado que el propio Taron Egerton será el encargado de cantar algunas de las míticas canciones de Elton John. El actor ya puso voz a Johnny, uno de los protagonistas de la cinta animada de Illumination Entertainment Canta!, en 2016, demostrando así su talento para la canción.

El inicio de la producción de Rocketman, que se estrenará en verano de 2019, está programado para el mes de agosto. Será Dexter Fletcher (Eddie el Águila) quien dirija a Egerton, Bell, Madden, Dallas Howard y compañía. Lee Hall escribió el guion, mientras que el propio Elton John está produciendo el proyecto con Marv Films y Matthew Vaughn junto con su esposo y socio de Rocket Pictures, David Furnish.