Rodrigo Cortés celebra la bajada del IVA pero avisa: "La razón por la que la gente no va al cine es otra"

El director de cine Rodrigo Cortés celebra que "la cordura vuelva a reinar" tras bajada del IVA en el cine del 21 al 10 por ciento, aunque no cree que esta nueva situación se vaya a traducir en un incremento sensible en el número de espectadores.

"Dudo mucho que alguien no fuera al cine por no poder pagar cuarenta o setenta céntimos más", afirma el director español en una entrevista a Europa Press concedida con motivo del estreno de 'Blackwood', su nueva película que llegará a las salas de cine el próximo 3 de agosto.

"La razón por la que la gente no va al cine es otra", señala Cortés que respecto al IVA cultural dice tener "no una posición dividida, sino una posición doble que coexiste". "Por un lado me alegro muchísimo de que baje el IVA porque es muy difícil explicar que un elemento cultural de primer orden como el cine no tenga un IVA reducido, sino que lo tenga agravado", afirma el cineasta para luego recordar que "traducida en números concretos", la nueva situación supondrá una rebaja en el precio de las entradas que no llegará ni a un euro de diferencia pudiendo llegar a ser en algunos casos de unos pocos céntimos de euro.

"Hay otros motivos por los que la gente no va al cine", insiste el cineasta que ve una "hipocresía" convertir el impuesto "en la razón central de la deserción de las salas". "Al final la culpa no es de nadie, la culpa es la realidad que es muy difícil de combatir, pero en todo caso me parece muy bien que la cordura vuelva a reinar", sentencia Cortés que en su nueva película 'Blackwood' lleva a la gran pantalla el clásico juvenil de los años setenta de la novelista Lois Duncan 'Down a Dark Hall'.

THURMAN, CENTRO DE UN REPARTO FEMENINO Y JOVEN

El filme relata la historia de cinco adolescentes problemáticas que son enviadas al internado Blackwood. Allí, bajo la férrea tutela de Madame Duret (Uma Thurman) comenzaran a mostrar talentos singulares que no sabían que poseían en diversas artes mientras poco a poco van experimentando extraños sueños y visiones a través de los que intuyen los secretos que se ocultan en los oscuros pasillos de la imponente mansión.

Junto a Thurman, la gran e indiscutible estrella de la película, completan el elenco de Blackwood un joven reparto en el que destacan nombres como AnnaSophia Robb ('Soul Surfer', 'Un puente hacia Terabithia'), Isabelle Fuhrman ('Los juegos del hambre', 'Masters of Sex') o Taylor Russell ('Perdidos en el espacio').

"Una de las cosas que más me interesó del proyecto fue la posibilidad de trabajar con un elenco prácticamente al completo femenino y compuesto por una gente tan joven, algo que me permitió mover músculos como director que hasta ahora no había ejercitado", dice Cortés que destaca el enorme compromiso de las jóvenes actrices para llegar a "lugares profundos y delicados muy expuestos actoralmente" en perfecta armonía con la actitud de Thruman, muy alejada de "la imagen de diva".

SIN PATERNALISMO NI CONDESCENDENCIA

"Uma es una purasangre e inevitablemente se convirtió en el centro gravitatorio de todo el reparto, tanto por su papel como por su sola presencia. Trataba a todas estas niñas no como tales, sino como actrices. Y no como actrices jóvenes, sino como actrices talentosas", destaca el director que asegura la estrella "nunca hizo valer su posición de preeminencia" ni trató a sus jóvenes compañeras "con condescendencia ni paternalismos".

"Se relacionó con ellas de igual a igual y ahí reside el verdadero respeto", sentencia. Un respeto que él como director también ha querido tener con el público adolescente al que, en principio aunque no exclusivamente, va dirigida esta historia.

"La película está destinada a todos los espectadores, buscando algo más elegante que trascienda el género juvenil, pero tampoco reniega de su naturaleza adolescente", señala Cortés que ha intentado marcar distancias con "todas esas sagas juveniles que todos tenemos en mente y que son tantas que no hace falta ni mencionar" dirigiéndose al espectador adolescente "de tú a tú", lanzándole un mensaje "sin ninguna condescendencia y sin paternalismos" de forma, avisa el director, "implacable".

Y es que para el cineasta gallego, la mejor forma de "respetar a tu espectador" es ser "implacable" con él y considerar que "tiene capacidad de aguante y que puede sumergirse en una aventura como esta, en un viaje muy físico". Y ese precisamente es el elemento diferencial de Blackwood, que "no mira al espectador adolescente de arriba a abajo, sino con mucho respeto" y es precisamente "ese respeto el que te permite ser cruel con él".