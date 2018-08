Rose McGowan a Asia Argento: "Haz lo correcto. Sé la persona que desearías que Harvey Weinstein hubiera sido"

Actualizado 28/08/2018 12:09:11 CET

MADRID, 28 Ago. (EDIZIONES) -

La acusación de abuso sexual contra Asia Argento por parte del actor Jimmy Bennett ha sacudido los cimientos del movimiento #MeToo, obligando a algunas de sus cabezas visibles a pedir que "no se usen estas noticias para desacreditarlo". Ahora Rose McGowan, una de sus líderes, ha publicado un comunicado en el que asegura que fue su ex pareja quien filtró los mensajes que inculpaban a Argento, y ha mandado un mensaje directamente a la actriz pidiéndole que haga "lo correcto".

"Conocí a Asia en una alfombra roja, pero fue en el último año, gracias a nuestra experiencia compartida, cuando nos hemos unido. Asia entendió mi trauma de una manera que muchos otros no lo hicieron", contó McGowan, pero añade que "todo cambió. En un instante".

"Recibí una llamada y una serie de mensajes de alguien con quien había estado saliendo: Rain Dove. Se había mandado mensajes con Asia y Asia había revelado que efectivamente se había acostado con Jimmy Bennet. Rain también compartió que Asia había declarado haber estado recibiendo fotos de Jimmy desnudo no solicitadas desde que tenía 12. Asia mencionó que no tomó ninguna medida. No informó a las autoridades, a los padres o bloqueo las redes sociales de Jimmy. Ni siquiera mandó un simple mensaje 'No me envíes estas imágenes. Son inapropiados'", relató.

McGowan cuenta que Dove advirtió que iba a denunciarlo, a lo que la actriz contestó: "Tienes que hacerlo. Debes hacerlo". "Una hora después de terminar nuestra conversación, Rain Dove confirmó que había entregado los textos y que estaba hablando con las autoridades. Casi 48 horas después, los mensajes estaban en la prensa", apuntó, momento en el que la actriz se dio cuenta de que "todo lo que representaba el movimiento #MeToo peligraba".

Según McGowan, ella y Dove viajaron con Argento a Berlín tras el fallecimiento de su novio, el chef Anthony Bourdain, para acompañarla durante el duelo. Durante la estancia, Argento les confesó que estaba siendo extorsionada a cambio de una gran suma de dinero mensual por alguien que aseguraba tener en su poder imágenes comprometidas.

McGowan aseguró encontrarse bien, a pesar de que "es triste perder un amigo, pero más triste es lo que le sucedió a Jimmy Bennet". "No debería haber tolerancia para la agresión sexual. NINGUNA. A las víctimas tampoco se les debe decir cómo deberían reaccionar o qué deberían decir sobre sus abusadores. Sin embargo, como aliados de la víctima y testigos de un evento, deberíamos encontrar una mejor manera de equilibrar el apoyo de la víctima con el debido proceso para el acusado".

La activista finalizó con un mensaje dirigido directamente a Argento. "Asia tú eras mi amiga. Yo te quería. Has arriesgado mucho para estar con el movimiento #MeToo. Realmente espero que encuentres tu camino a través de este proceso hacia la rehabilitación y la mejora. Cualquiera puede ser mejor, espero que tú también puedas serlo. Haz lo correcto. Sé honesta. Sé justa. Deja que la justicia siga su curso. Sé la persona que desearías que Harvey Weinstein hubiera sido", concluyó.