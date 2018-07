Santiago Segura: "El Drácula de Hotel Transilvania 3 debería dedicarse a la política, lo haría mejor que Trump"

Actualizado 03/07/2018 11:17:36 CET

Drácula, Mavis, Frankenstein, Johnny y compañía se van de crucero este verano en Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones mostruosas, la nueva entrega de la saga de animación que llegará a los cines el próximo 13 de julio. Santiago Segura vuelve a poner voz a Drac, el vampiro protagonista de una franquicia cuyas aventuras espera que tengan continuidad en el futuro.

"Yo no quiero dar ideas tampoco, pero en la siguiente película igual Drácula podría meterse en la carrera presidencial... después de ver lo de Donald Trump creo que todo es posible", afirma el actor en una entrevista a Europa Press durante la presentación en el Real Club Naútico de Gandía del filme que vuelve a dirigir Genndy Tartakovsky.

Un evento en el que Segura estuvo acompañado de otras voces de la saga como Dani Martínez, que interpreta de nuevo a Johnny, y de Alaska y Mario Vaquerizo, que vuelven poner voz al feliz y entrañable matrimonio que forman Eunice y 'Frank'. Un elenco de voces ya consagrado al que se suman las actrices Macarena García, que pone voz a Mavis, la hija de Drácula, y Cristina Castaño, que interpreta a Ericka, la capitana del crucero en el que la familia vivirá locas aventuras.

"Y tal y cómo he visto la personalidad de este Drácula cinematográfico, lo haría infinitamente mejor. Es más juicioso, más equilibrado, más sensible, más ecuánime...", insiste Segura. "Tiene mucho más sentido común y no es un despropósito. Además Drácula es mucho más guapo que esa mujer teñida", apostilla el siempre deslenguado Vaquerizo que adelanta que en esta nueva entrega la pandilla de Drácula y Frankeinstein "se airea un poco" y salen del hotel para aprender a relacionarse con el resto el mundo fuera de su entorno habitual.

"Es lo bonito que tiene Hotel Transilvania, que es como la vida misma y todos nos podemos ver reflejados en ella mientras nos enseña que los que parecemos más raros somos también muy normalitos", dice Vaquerizo con su habitual entusiasmo. Una idea con la que comulga totalmente Segura. "Drácula es como yo, dice que no a todo... pero luego lo hace", afirma el actor y director que destaca cómo en esta tercera película su personaje ve cómo se cambian los papeles en la familia respecto a la primera película.

DRÁCULA ENCUENTRA EL AMOR

Así, mientras que la saga arrancó con Drac oponiéndose al amor de su hija... y ahora es ella la que intenta frenar los impulsos románticos de su padre. "Es muy curioso porque con la lata que le dio a su hija para que no se juntara con cualquier desgraciado, ahora se invierten los papeles y es la hija la que mira al padre como mal", dice.

Y es que tras siglos y siglos sin encontrar el amor... ahora el Conde de Transilvania recibe un certero e inmediato flechazo al conocer a Ericka, la capitana del barco a la que pone voz Cristina Castaño, uno de los nuevos 'fichajes' de Hotel Transilvania 3.

"Es una pena no haber llegado antes a la franquicia, porque me gusta mucho la saga. Ya era muy fan y había visto las películas en el cine así que estoy encantada", afirma la actriz que debuta en la franquicia al igual que Macarena García que también dice estar ya totalmente integrada en la monstruosa familia de Hotel Transilvania. "Es un equipazo y nos han acogido muy bien. Además, la película es maravillosa y es un verdadero placer poner voz a unos personajes tan tiernos y tan bonitos", dice la ganadora del Goya en 2012 como mejor actriz revelación por Blancanieves.

El trío de voces protagonistas femeninas lo completa Alaska, toda una veterana ya en una saga que ha visto crecer desde su inicio y que cita títulos familiares tan populares como La Familia Monster o Los Picapiedra para analizar las claves del éxito que ha llevado a Hotel Transilvania a convertiste en trilogía. "La clave es centrarse en una familia que aparentemente no es muy normal, pero mostrar que sí lo es. Todos se quieren... los padres protegen a los hijos y los hijos quieren proteger a los padres. Ese es el secreto que, además, nos lleva a pensar que no hay que juzgar por el aspecto sino por cómo sean las personas", sostiene la artista.

VACACIONES MONSTRUOSAS... Y EN FAMILIA

La necesidad de detener el muchas veces imparable tren del día a día para dedicar un tiempo a la familia y a los amigos fuera de la rutina es otro de los grandes mensajes que lanza Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas. "Vivimos ahora mismo en un momento en el que todo es tan inmediato y tan rápido que cada día es más necesario resetear, cuidar a los seres queridos y pasar tiempo de calidad con nuestra familia", afirma Macarena García.

Un tiempo de calidad del que la joven actriz, recuerda, gozaba de pequeña junto a sus padres y su hermano Javier Ambrossi en la casa que su abuela en Galicia. "Pasabamos todos los 'agostos' de nuestra vida allí, aunque éramos muy buenos y no dábamos pie a situaciones tan locas como las de la película", apunta.

"Yo estoy muy contento y muy orgulloso de mis vacaciones familiares", proclama Vaquerizo que asegura que no guarda ningún "mal recuerdo" de aquella época. "Es así porque cuando he pesando que ya iba a ser algo terrible he dejado de veranear con mis padres... o mis padres han dejado de veranear conmigo", dice entre risas.

De algunas vacaciones 'monstruosas' también guarda un recuerdo concreto Segura. Fue un verano cuando sus padres le obligaron a ir un campamento en el que le "hacían bullying" y, además, estuvo "diez días sin ir al servicio". "A mí en los campamentos me pasa lo contrario, que estaba tan nervioso que me iba a tope...", dice Dani Martínez que también recuerda unas vacaciones con su familia en un camping pirata, curiosamente también en Galicia, que era "un auténtico secarral".