Sarah Palin carga contra Sacha Baron Cohen tras engañarla en Who is America?: "Es malvado, explotador y enfermo"

La excandidata a la presidencia de los Estados Unidos, Sarah Palin, se une a la ya larga lista de personas ofendidas por el excéntrico actor y cómico Sacha Baron Cohen. En una publicación de Facebook, Palin aseguró que tanto ella como su hija fueron "engañadas" para participar en una entrevista que finalmente era para el nuevo show de Cohen en Showtime: Who is America? (¿Quién es América?).

Palin se refirió al humor de Cohen calificándolo como "malvado, explotador y enfermo", a través de su comunicado. Según relata, la llamaron para dar una conferencia para honrar a los veteranos estadounidenses y contribuir a un "documental histórico de Showtime".

Sin embargo, una vez llegó al lugar que habían acordado, Palin se encontró con alguien que cree que era Cohen "muy disfrazado, como un veterano con silla de ruedas falsa y todo".

"Me senté en una larga 'entrevista' llena de falta de respeto y sarcasmo, pero al final fue demasiado y, literalmente, me quité el micrófono y me fui", relató Palin al describir un encuentro que calificó de "perverso" e "irrespetuoso" con "los militares y los estadounidenses de clase media".

"Que se burle de los políticos y las personalidades públicas inocentes todo lo que desee, si eso le permite dormir por la noche, pero ¿cómo se atreves a burlarse de los que han luchado y servido a nuestro país? Está verdaderamente enfermo", denunció Palin que además aseguró que la organización de la serie las dejó a ella y a su hija en el aeropuerto equivocado de Washington DC de manera intencionada, provocando así que perdieran el vuelo de vuelta a Alaska.

Así catalogó Sarah Palin la última broma de Sacha Baron Cohen, que emite este domingo 15 de julio el primer episodio de su nueva serie en Showtime. ¿Quién es América? estará disponible en España en Movistar Series (dial 11) en la madrugada del 15 al 16 de julio, a la vez que en EE UU. También estará disponible bajo demanda semanalmente según emisión.