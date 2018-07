El sector del cine confía en que Navas sea "continuista" con la labor del anterior director del ICAA

Publicado 13/07/2018 18:48:30 CET

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Diversos representantes del mundo del cine se han mostrado confiados en que la nueva directora general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, sea "continuista" con la labor de su predecesor, Óscar Graefenhain, quien "tenía todo bien encaminado".

Así, el productor de cine y televisión, José Antonio Félez, ha señalado en declaraciones a Europa Press que, aunque no conoce "personalmente" a Navas, desea que "le vaya muy bien" y que desde su cargo "se apruebe" la Orden Ministerial, así como la convocatoria de ayudas al cine "cuanto antes", pues asegura que este año "hay mucho atraso".

Asimismo, Félez ha asegurado que espera que la nueva directora continúe con las gestiones que venía haciendo el anterior director, Óscar Graefenhain, como el aumento de las ayudas a los 10 millones de euros y la convocatoria de las ayudas a la amortización.

"Son aspectos urgentes muy necesarios porque el año está siendo anómalo y necesitamos estas medidas para que el cine mantenga la actividad", ha apostillado.

No obstante, el productor no considera "ni mucho menos urgente" otros asuntos sobre la mesa, como que plataformas como Netflix y HBO alcancen el 5% de inversión que se exige a las televisiones en cine europeo. A su juicio, estas plataformas ya cumplen estos objetivos "por convencimiento, no por necesidad".

"Netflix está invirtiendo unas cantidades importantes tanto de cine como de series en España y HBO está empezando a hacer lo mismo, por lo que creo que se está haciendo y no es una urgencia", ha matizado.

LOS DISTRIBUIDORES DAN "UN TIEMPO"

Por su parte, la presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España (Fedicine), Estela Artacho, ha resaltado la importancia de dar "un tiempo" a la nueva directora, tanto para que "conozca a los representantes del sector como viceversa".

En cualquier caso, Artacho --quien ha señalado que tampoco conoce personalmente a Navas-- ha alabado la labor de Graefenhain y espera que se mantenga la línea trazada durante el último año. "Estaba todo bien encaminado", ha añadido.

Entre los primeros retos que deberá afrontar la responsable del instituto del cine será el de la publicación de la orden reguladora que modificará el sistema de puntuación por el que se rigen las ayudas al cine, cuya convocatoria "está prevista de manera inmediata", tal y como adelantó este jueves 13 de julio el ministro de Cultura.

LAS MUJERES CINEASTAS, "OPTIMISTAS"

La presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Virginia Yagüe, espera que el trabajo de Navas "prolongue la línea" de los últimos años e incida en la implantación de medidas de fomento de la igualdad. "Estábamos muy satisfechas con lo que habíamos logrado con el trabajo del equipo de Graefenhain".

Yagüe ha adelantado que desde CIMA ya han pedido una reunión con Navas en la que insistirán en "trabajar en aspectos que aún son necesarios", como es el caso de aumentar los puntos para la mujer en las ayudas al cine. En cualquier caso, ha añadido el "optimismo" con el que reciben a la nueva directora, quien además como mujer alcanzando un puesto directivo "es siempre una buena noticia".

Varios de los productores y directores contactados por Europa Press para valorar este nombramiento han declinado pronunciarse alegando desconocimiento de la figura de Navas.