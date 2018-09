Siminiani "juega a las películas" con un ladrón 'profesional' en 'Apuntes para una película de atracos'

Publicado 21/09/2018 19:27:07 CET

León Siminiani abre este viernes 21 de septiembre la sección Nuevos Directores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián con su película 'Apuntes para una película de atracos', en la que muestra la salida de la cárcel y su posterior amistad con Flako, uno de los ladrones más prolíficos durante la crisis en España.

"Es lo que he hecho desde el principio de mi carrera: jugar a hacer una película, porque me siento con menos responsabilidad. Siempre le he tenido mucho respeto al cine y solo pude empezar a rodar tomándomelo como un juego, como esa literatura lúdica de Cortázar que tanto me gusta", ha explicado en una entrevista con Europa Press el realizador.

Siminiani se fijó en la figura de Flako --mote inventado por el propio director-- por su atracción por las películas de atracos y un día se decidió a escribirle en la cárcel. A partir de ese momento, comenzó a consolidarse una amistad que terminaría por darle la vuelta a su proyecto audiovisual y convertiría al atracador en protagonista absoluto.

Flako, con "una memoria prodigiosa", comenzó de muy joven a dar golpes en los bancos moviéndose a través del alcantarillado de Madrid, aprendiendo lo que su padre le había enseñado. Después de un largo operativo policial, terminaría en la cárcel. 'Apuntes para una película de atracos' comienza meses antes de su salida de prisión.

"Somos como un espejo: si mi paternidad está en la película, es para acabar dando paso a la suya; si tiene un problema con su pareja, entonces entra en escena la mía", ha comentado con humor Siminiani, quien reconoce que en esta 'atracción' por el lumpen hay "voluntad de entrar en ámbitos ajenos".

LAS CLASES BAJAS

En una parte de la película, Flako recuerda lo que su padre le decía respecto a otras clases sociales: 'a los ricos les pone entrar en contacto con la clase baja'. "Estoy de acuerdo, pero ese no fue mi caso, porque a mi lo que me daba es miedo. Un miedo que era una gilipollez, ahora lo sé, y que desapareció cuando le fui a visitar en la cárcel por primera vez", ha añadido.

A lo largo del documental, Siminiani pasó por dificultades para poder rodar, puesto que la reciente salida de la cárcel de Flako no ponía las cosas fáciles, en especial por la oposición de su familia. "En la película está tratado de forma ligera, pero no lo fue. Cuando le conozco, tenía la voluntad absoluta de cambiar y yo sabía que era un tema delicado", ha señalado.

PUBLICACIÓN DE SUS MEMORIAS

Únicamente comenzó a cambiar la situación cuando la familia "fue entendiendo que lo que íbamos a hacer era menos inmediato que un reportaje televisivo, por ejemplo, o que estaba tratado con una dimensión humana", ha afirmado, tras matizar no obstante con humor que Flako no pensaba lo mismo. "'¿Tú crees que no la vamos a liar? Ya verás, espérate', me decía", ha explicado entre risas.

Al final, 'Apuntes para una película de atracos' es la historia de "un enamoramiento mutuo". "Yo me he encontrado con una persona que no me esperaba, alguien que es distinto a los demás y con una capacidad para relatar increíble", ha concluido Siminiani. Por el momento, las memorias de Flako --quien no ha podido acudir al festival al estar en libertad vigilada-- serán publicadas a final de año por la editorial Libros del K.O.