El Studio Ponoc, la cantera de Ghibli, debuta con la película de anime 'Mary y la flor de la Bruja'

Con el estreno de 'Arrietty y el mundo de los diminutos' en 2010 Hiromasa Yonebayashi (Conocido popularmente como Maro) fue el animador más joven en dirigir una película del Studio Ghibli ('El viaje de Chihiro', 'La princesa Mononoke') y ahora encabeza el Studio Ponoc, un proyecto formado ex trabajadores de Ghibli y que debuta con la película de anime 'Mary y la Flor de la Bruja'.

"A finales de 2014 se disolvió el estudio creativo de Ghibli, coincidiendo con el anuncio de la retirada de nuestro maestro Miyazaki. Saber que no podría ver ninguna otra obra de Ghibli, aquel estudio del que me había enamorado cuando era un niño, me entristeció", ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press el director y guionista del filme, Hiromasa, para añadir que "si Ghibli no iba a crear nada más", solo les quedaba hacerlo "a ellos mismos".

Así, según ha señalado, 'Mary y la Flor de la Bruja', que llega a la gran pantalla este viernes 7 de septiembre, es fruto de su aprendizaje en el antiguo estudio, un "tesoro de valor incalculable" y de "un poder mágico inconmensurable".

"Más que hablar de influencias o de si este proyecto es un homenaje, la verdad es que todo eso es una parte natural de nuestro trabajo", ha señalado.

En esta ocasión, el filme se basa en la novela juvenil británica de Mary Stuart 'The Little Broomstick' (La pequeña escoba), que relata la historia de una niña que vive con su tía abuela Charlotte en el campo, donde no pasa casi nada. Un día se embarca en una aventura que la llevará por encima de las nubes hasta llegar a Endor College, una escuela de magia dirigida por Madam Mumblechook y el brillante Doctor Dee, un lugar donde suceden cosas extrañas.

Para él, lo más interesante de esta pieza radica en que, "la mayoría de historias que tienen algo de magia" terminan "valiéndose de ella para resolverlo todo al final" algo que, según explica, no ocurre en esta historia, donde "no se usa ningún poder especial para resolverlo todo".

"Ahora que vivimos en una época donde estamos dominados e influidos por multitud de fuerzas a priori invisibles, me animó mucho pensar que podía hacer un largometraje donde la magia no tuviera un rol esencial en el desenlace, una historia sobre un nuevo tipo de bruja", ha dicho.

Si bien es cierto, hay algunos elementos de la escuela de magia que recuerdan por momentos a Harry Potter, como podrían ser el uniforme, las mascotas o incluso una "piedra filosofal". Sin embargo, Hiromasa ha indicado que "desconoce bastante" ese mundo.

En cuanto al tema principal de la película, ha señalado que ha elegido "el cambio", algo que no aparecía en la obra original. "Aquí aparece la dicotomía entre la directora y el doctor, que quieren usar la magia para forzar un cambio en los demás, y Mary y Peter, que lo que quieren es alcanzar ese cambio con sus propias manos", ha precisado.

En este punto, matiza que ha querido establecer un paralelismo con la educación actual y las relaciones entre padres e hijos, en las que, a su juicio, se ve como "muchos adultos fuerzan a otros a que piensen como ellos". "Es algo que no me gusta y que la directora de Endor trata de hacer. Espero que el público pueda ver en Mary la otra cara de la moneda al compararla con este tipo de personas", ha expresado.

En relación a la ambientación del filme, ha explicado que se han basado en la obra original que transcurre en el condado de Slopshire, en Inglaterra, y que incluso parte del equipo se desplazó a la locación in situ para dibujar.

Según destaca, "hasta el color de la hierba, los árboles y las flores son muchos más vivos comparados con Japón". "Fue una suerte que hasta pudiéramos visitar una casa rural típica de la zona. Por el hecho de ser una historia fantástica todavía tenemos que esforzarnos más para plasmar lo que sea del mundo real con la máxima fidelidad posible", ha indicado.

En cuanto al futuro del anime, el director opina que "no solo empieza a tener un lugar prominente en Internet" sino que ya es visto como algo "positivo" por la mayoría de la gente y forma parte de la cultura de muchos adultos.

"Lo que sí que creo que hace falta es centrarse en los gustos de niños y abuelos y salir un poco de la influencia de Internet y de la animación que se ha popularizado por ahí, para que este público pueda sentir que también se hacen obras especialmente pensadas para ellos", ha concluido.