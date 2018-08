Tom Hardy es el viejo Al Capone en la nueva imagen de Fonzo

Actualizado 02/08/2018 19:32:52 CET

MADRID, 2 Ago. (EDIZIONES) -

Tom Hardy encarna al gángster más famoso de todos los tiempos, Al Capone, en Fonzo. Un papel para el que el actor nominado al Oscar se ha sometido a una transformación física total como vuelve a evidenciar la primera imagen oficial del filme.

En la instantánea, el actor aparece caracterizado con un atuendo propio de la época y un rostro marcado por los estragos del pasado y una notable cicatriz que recorre la parte izquierda de su rostro -resultado de un navajazo- y que le valió el sobrenombre de 'Scarface Capone'.

Previamente ya habían salido a la luz varias fotografías del actor caracterizado de Al Capone, pero esta es la primera imagen publicada en color y alta calidad.

El rostro demacrado que luce Hardy tiene su explicación en el que hecho de que el filme se centra en los últimos años del capo y en la demencia que empezó a sufrir el que fue uno de los gángster más peligrosos de Chicago cuando sale de la cárcel con 47 años tras cumplir diez años de condena. Fonzo aprovechará la enajenación de Al Capone para mostrar, a través de flashbacks, los recuerdos del rey del crimen, marcados por la violencia.

Here's a new look at Tom Hardy as infamous gangster Al Capone in 'FONZO', set to release in 2019. (Source: @Fandango) pic.twitter.com/M8njZP91Om