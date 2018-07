Tres personas ponen voz a Freddie Mercury en las canciones de Bohemian Rhapsody

Actualizado 16/06/2018 11:10:41 CET

Freddie Mercury fue una figura emblemática dentro del mundo del rock, logrando grabar canciones que se han convertido en clásicos del género. El año pasado 20th Century Fox rodó Bohemian Rhapsody, el biopic del artista que se estrenará el 31 de octubre, y ahora han filtrado algunos curiosos detalles sobre cómo se recreó la voz del cantante.

El filme se centra en la historia de Queen, la banda del cantante, e intenta enfocarla desde un punto de vista diferente a lo publicado hasta ahora. Sin embargo, Fox se encontró con el reto de recrear la inigualable voz del artista. Según desvela Steven Weintraub, editor de Collider, tres personas ponen voz a Freddie Mercury en las canciones del filme.

"También la voz de Freddie Mercury (Rami Malek) cuando canta es en realidad una combinación de tres personas", desveló Weintraub en su cuenta personal de Twitter. Además, no dejó pasar la oportunidad de recalcar sus ganas de que se estrene el biopic, "¡No puedo esperar a ver la película!".

