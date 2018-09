Ángel Bados recibe "con contradicción" el Premio Nacional de Artes Plásticas: "Estamos todos sometidos"

Publicado 19/09/2018 18:01:41 CET

El escultor Ángel Bados, galardonado este miércoles 19 de septiembre con el Premio Nacional de Artes Plásticas 2018, ha afirmado que recibe este reconocimiento con "contradicción" ya que, como ha precisado, existe un sometimiento de los artistas a las instituciones culturales.

"Vivimos en una contradicción y hay que poner un poco de distancia. La producción de arte es carísima, se dan subvenciones a los jóvenes si reconocen que han de comportarse con arreglo a lo que se espera de ellos pero todos estamos sometidos al pacto. Por eso al admitir el premio tengo contradicción, al menos para mí", ha afirmado a Europa Press el escultor tras hacerse público su reconocimiento.

"El premio hay que reconocerlo y agradecerlo pero en mi caso nunca acabo de entenderlo. Si se trabaja, el placer de hacerlo con cierta libertad es la recompensa. Cuando me lo han dicho he dudado pero no vamos a resolver el mundo según nuestro ideal", ha apostillado.

A su juicio, "la cultura viene subvencionada por lo oficial" pero se vive "en un pacto y fuera de él es muy difícil actuar". "Es una contradicción que no es fácil de resolver, yo me informo de lo que pasa en el mundo y procuras que lo que haces responda a eso pero estamos en un pacto cultural absoluto y no es fácil eludirlo", ha relatado.

Por todo ello, ha reiterado "no necesitaba" y "no esperaba" este reconocimiento "pero hay que agradecerlo aunque no sea fácil de entender". "El premio pertenece al orden simbólico", ha enfatizado.

En cualquier caso, ha recordado que "en el arte se trabaja permanentemente porque lo que se desea alcanzar siempre se pospone", es un sector en el que se trabaja "día a día a tiempo completo". "Todos somos merecedores de este reconocimiento y hay personas que no lo recibirán nunca y gente que ya no está con nosotros y no lo han tenido", ha indicado.

Preguntado por lo que hará con la dotación del galardón (30.000 euros) ha reconocido que "nunca vienen mal" aunque, como ha enfatizado, "los premios son un pago del que da el galardón, por la publicidad del premio".

Por otro lado, Ángel Bados Iparraguirre (Olazagutía, Navarra 1945), figura destacada del grupo de escultores vascos de la década 80, cuya producción escultórica ha simultaneado con su vocación docente desarrollada en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, ha confesado que "en el mundo del arte no salen las cosas como uno desea".

"A las que más cariño se tienen son las que salen más allá de lo calculado y lo proyectado, mientras que las que se atraviesan se quedan por ahí descansando", ha bromeado. Por ello, se ha mostrado confiado en que "en poco tiempo se diluya la noticia" porque tiene que "seguir trabajando". "La realidad espera", ha zanjado.