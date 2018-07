Daniel Bianco da 'carpetazo' a la fusión Zarzuela-Real: "¿Por qué había que unir a ambos teatros?"

Publicado 05/07/2018 18:52:33 CET

El director del Teatro de la Zarzuela, Daniel Bianco, ha defendido la creación de una fundación para la gestión de esta institución, si bien no entiende porque el proyecto ya descartado del anterior Gobierno incluía la fusión con el Teatro Real. "¿Por qué había que unir a ambos teatros?", se ha preguntado en una entrevista con Europa Press el dirigente.

"No creo que una fundación sea algo malo, ahí está el ejemplo del Teatro de la Abadía, pero no veo por qué hay que unir al Teatro de la Zarzuela con el Real. ¿Porque los dos se dedican a la música? Al Real lo quiero muchísimo, pero se dedica a la ópera y el Teatro de la Zarzuela salvaguarda un género", ha añadido.

Bianco ha afirmado que, tras la derogación del Real Decreto para la fusión la semana pasada, "todo ha pasado y se ha tranquilizado". "Hemos vivido un momento de incertidumbre, donde realmente no sabía muy bien hacia dónde iba el rumbo del teatro, pero ahora estamos en este momento de disfrutar", ha señalado.

Pese a que reconoce "una buena relación personal" tanto con el exministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo como con la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias, el director del Teatro de la Zarzuela ha afirmado haberse sentido "mal" en algún momento de este proyecto de fusión --y en el que había sido confirmado en su cargo hasta 2020--.

"Se me ha tenido al margen de un proyecto en el que creo que mi palabra era importante. Primero, porque dirijo esta institución y luego porque acabo de cumplir 60 años, 35 años de ellos en esta profesión y he trabajado en el Teatro Real y algo tenía que decir. Esto es lo que no me ha parecido bien", ha defendido.

A pesar de admitir que el Teatro de la Zarzuela no es rentable económicamente, ha puesto en valor a esta institución. "Económicamente no, pero sí culturamente. La cultura no solo se mide con cifras, sino con la educación: la visión de algo no puede estar siempre ligada a los números", ha lamentado.

NUEVOS TIEMPOS

Bianco espera "nuevos tiempos de diálogo" para la zarzuela con el recién nombrado ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Sobre su futuro al frente de la institución, con un contrato hasta el 1 de noviembre de 2020 pero con opción de prórroga, ha aseverado tener "muchas ganas".

"Me gusta y tengo adicción al trabajo, aunque sí que pienso que ocho años es el plazo máximo que uno tiene para estar en un proyecto como este teatro", ha adelantado --Bianco entró en el año 2015 como director de la Zarzuela--. Entre sus objetivos, como el de atraer a público más joven, el director ha afirmado estar "consiguiendo realidades" --más de 15.000 jóvenes ya han acudido gracias al Proyecto Zarza--.

OPERACIÓN DE 'MÁRKETING'

Para esta nueva temporada, además, contará con nombres como los de Gonzalo de Castro o Julieta Serrano, que se suman por ejemplo a los de Paco León en temporadas anteriores. "Se equivocan los que piensen que estos nombres son operación de márketing: es un hecho teatral y demuestra que puedes llamar a estos actores y vienen", ha explicado.

También tiene en mente recuperar el estreno mundial de 'Policías y ladrones' previsto para esta temporada y que finalmente no llegó a las tablas debido a los paros de los trabajadores por la fusión. "He sufrido mucho por ver las puertas del teatro cerrado y me comprometo a buscar fechas para estos espectáculos. Pero esta nueva temporada ya no podrá ser", ha concluido.