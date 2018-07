El director del Prado urge a poner en marcha la ley de mecenazgo: "Sería un alivio"

Publicado 29/06/2017 18:32:27 CET

Falomir publicará los nombres de sus mecenas e incorporará el micromecenazgo para captar financiación privada

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha apremiado en el Congreso a poner en marcha la "anhelada" ley del mecenazgo que, según ha señalado "sería un alivio" para la pinacoteca, a la que "ayudaría enormemente".

Preguntado por las principales necesidades del Prado, Falomir ha señalado, en su comparecencia ante la Comisión de Cultura de la Cámara Baja, que lo principal es conseguir los fondos para materializar todos los proyectos que le gustaría llevar a cabo en el museo, tanto para celebrar el bicentenario en 2018, como para la ampliación del campus con la recuperación del Salón de los Reinos, cuyo proyecto, según ha señalado, costará alrededor de 40 millones de euros.

El director de la pinacoteca ha apuntado que hay buena actitud del Gobierno en esta materia. Sin embargo, para Falomir lo que sería realmente importante es que se pusiera en marcha la "tan anhelada ley de mecenazgo para instituciones culturales".

SERÍA UN VERDADERO ALIVIO

"Sería un verdadero alivio y ayudaría enormemente en ese horizonte de expectativas que nos hemos puesto de llegar a un 40 por ciento de financiación estatal y un 60 por ciento autofinanciación", ha explicado. "Ahora mismo estamos autofinanciándonos al 70 por ciento y es extenuante", ha añadido.

Precisamente, en materia de mecenazgo, Falomir ha señalado que se pondrán a disposición pública las aportaciones que recibe el museo, una decisión que, a su juicio, era "una obligación" y que mejorará la imagen de transparencia del Prado. En cuanto a sus mecenas, ha reconocido que la suerte de pertenecer a una pinacoteca de esta singularidad atrae a los patrocinadores y es "fácil conseguirlos", aunque ha señalado que "siempre se necesitan más".

Por ello, y como iniciativa para convertir el museo en un centro de todos los españoles, su intención es incorporar el micromecenazgo, de manera que "todo aquel que quiera aportar algo, que sepa que no hace falta tener un gran nombre" y que puede hacerlo por mínima que sea su aportación. "Nuestro compromiso es reconocerlo públicamente", ha apuntado.

¿CONCURSO PÚBLICO PARA NOMBRAR DIRECTOR?

Falomir ha reconocido que si hasta ahora no había hecho uso de esta normativa "es por culpa del museo" que está aún aprendiendo a utilizarla. Del mismo modo, ha señalado que "no se le ha dado a esta ley la publicidad que requiere" y que "hay personas que ignoran que existe una ley de micromecenazgo". "Si el Prado anuncia esta iniciativa será una forma de llamar la atención sobre ella", ha apuntado.

Finalmente, Falomir ha sido cuestionado sobre el sistema de elección del director del Prado y si apoyaría que se hiciera a través de un concurso público. Ante esta pregunta ha señalado que si no se ha hecho es porque la ley del museo no lo permite por su naturaleza pero "no le importaría".