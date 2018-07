Una exposición aborda el impacto de artistas marginales en algunos de los mayores creadores del arte del siglo XX

Actualizado 27/01/2006 12:02:04 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS)

La Fundación La Caixa en Madrid expone entre hoy y el próximo 2 de abril la muestra 'Mundos interiores al descubierto' en la que aborda el impacto de artistas marginales en algunos de los mayores creadores del arte del siglo XX.

La exposición pretende desmontar muchos de los mitos que rodean a los creadores marginales, sacando a la luz las afinidades entre el arte marginal y no marginal y el impacto de outsiders desconocidos en algunos de los nombres más célebres del arte del siglo XX. Y lo hace confrontando obras de Antoni Tàpies, Joan Miró o Paul Klee con otras piezas de artistas marginales como Adolf Wölfli.

La muestra considera que unos y otros son las dos caras de la misma tendencia moderna, partícipes de un discurso común que enlaza las artes visuales con las ciencias sociales, incluidas la antropología, la sociología, la psicología y el psicoanálisis.

El núcleo de la exposición lo constituye una selección de obras de la Musgrave Kinley Collection of Outsider Art, iniciada por el escritor, cineasta y galerista Víctor Musgrave, a las que se han añadido aquí otras pertenecientes a colecciones públicas y privadas de Europa y América, como Anthony Reynolds, American Folk Art Museum, Centre d'Etude pour l'Expressión, Colección Prinzhorn, Fundación Miró, Fundació Tàpies, Kiyoko Lerner, Kunstmuseum Bern, Louise Bourgeois, Musée de Beaux Arts de Lausanne, Museo Bispo do Rosário, National Museum of Wales, Ronny Van de Velde, Scottish National Gallery of Modern Art, Tate Gallery y Timothy Taylor.

Las 145 piezas que conforman 'Mundos Interiores al descubierto' están distribuidas temáticamente en cinco ámbitos: "Paisajes Imaginarios" y "Ciudades Fantásticas", "Sueños Fantásticos y Cuentos de Miedo", "El Cuerpo Erótico", Rostros y Máscaras" y "La Seducción del Lenguaje".