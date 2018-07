Luis García Montero, nuevo director del Cervantes: "Para hacer cosas siempre hace falta dinero"

Actualizado 19/07/2018 14:33:38 CET

El poeta Luis García Montero, que será el nuevo director del Instituto Cervantes tras su nombramiento este viernes 20 de julio en Consejo de Ministros, ha admitido en una entrevista con Europa Press que la financiación será uno de los puntos clave de su gestión, porque "para hacer cosas siempre hace falta dinero".

"Esa es la realidad: tras muchos años en la universidad, uno se da cuenta de que lo más poético que hay son los números y las cuentas. Para hacer cosas hace falta dinero y la inversión en cultura es uno de los grandes retos", ha aseverado el escritor granadino.

García Montero ha explicado que recibió la llamada del Gobierno hace "unos días" y pidió tiempo para consultarlo con su familia. Tras dar el sí y "aceptar con gusto" este cargo, finalmente se ha hecho oficial este jueves. "Es un cargo que acepto con mucha responsabilidad y soy consciente de la exigencia del puesto", ha añadido.

El nuevo director del Cervantes ha aclarado que, por el momento, su prioridad es la de "hablar" tanto con el personal de la institución como con los distintos ministerios responsables del Instituto para "conocer las virtudes y defectos que se pueden subsanar", además de "sentarse a pensar que se puede aportar".

García Montero ha tenido palabras de elogio para el anterior dirigente, Juan Manuel Bonet --del que reconoce ser "amigo de la literatura"--, esperando "aprender mucho de la gestión" de esta última etapa. Asimismo, ha insistido en mantener la "despolitización" del Cervantes.

"De eso estoy convencido, a mi me han llamado para una gestión profesional. Tengo mis ideas políticas como cualquier ciudadano y he militado en política, que es muy importante en la convivencia, pero no soy persona de partido del Gobierno y esto me lo tomo como un intento de buscar una gestión independiente de una institución pública", ha defendido.

Preguntado sobre una política de expansión de centros, ha reconocido que una de sus obligaciones es la de "trabajar por el español y su imagen en el mundo", si bien reiterando que acaba de aterrizar en el cargo y deberá esperar para trazar políticas en este sentido. "Como profesor universitario y poeta, he tenido la oportunidad de conocer muchos centros y soy muy consciente de que el español es una de las grandes riquezas de España", ha señalado.

El nuevo director del Cervantes también ha aludido a la "necesaria" colaboración con Latinoamérica para la expansión del español. "El español es un territorio común y, para mi, de las mejores cosas que se han hecho es la decisión de la RAE de hacer el diccionario en diálogo con todas las academias de distintos países donde se habla el español", ha concluido.