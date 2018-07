El MoMA expone en febrero diseños arquitectónicos andaluces como el Metropol de Sevilla o la Ciudad Flamenca de Jerez

Actualizado 28/01/2006 0:02:02 CET

SEVILLA/MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MoMA) ha organizado desde el 7 de febrero al 1 de mayo una gran exposición en torno a la arquitectura española más relevante de los últimos años, que mostrará grandes proyectos andaluces, como los del Metropol Parasol de Sevilla o la Ciudad del Flamenco de Jerez de la Frontera (Cádiz).

La muestra, titulada 'On Site: New Architecture in Spain', enseñará 53 estructuras arquitectónicas a través de maquetas, planos, proyecciones y otros soportes, 18 de ellas ya concluidas y el resto en proyecto o en construcción, con la intención de dar a conocer tanto la arquitectura contemporánea española como las contribuciones de arquitectos de gran renombre internacional en España desde el año 2000.

En cuanto a los proyectos andaluces, estarán presentes la Ciudad del Flamenco de Jerez, de los arquitectos Jaques Herzog y Pierre de Meuron, que estará acabada en 2008. De la provincia de Granada, se darán cita los diseños de la Casa en un Huerto de Cerezas, prevista para enero de 2006, de Juan Domingo Santos; el Museo de Andalucía proyectado en Granada, del Estudio de Arquitectura Campo Baeza, y el Edificio Zahira, de Albano Siza.

También estará en la exposición el proyecto de Jürgen Mayer para la Encarnación de Sevilla 'Metrosol Parasol', previsto para 2007.

Asimismo, la Biblioteca Pública de Jerez, de José Morales y Sara Gile, y el Centro de Congresos de Córdoba --previsto para 2008-- de Rem Koolhaas, Ellen Van Loon y la OMA, serán protagonistas en Nueva York. Esta muestra fue presentada hoy en Madrid por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que estuvo acompañada por el conservador jefe y director de Arquitectura y Diseño del MoMA, Terence Riley.

Al acto, celebrado en la sede la Presidencia del Gobierno regional, asistió una nutrida representación de arquitectos. Riley señaló al respecto que esta selección de obras "representa muy bien el espíritu de la muestra" cuya idea principal es "ofrecer 35 proyectos en construcción".

Asimismo, recalcó lo "emocionante" que resulta echar un vistazo al momento actual que vive la arquitectura española al tiempo que aportar "un punto de vista histórico". Por otra parte, Terence Riley aludió a la diversidad geográfica que se muestra en la exposición que abarca desde proyectos realizados en León hasta Las Palmas de Gran Canaria pasado por Madrid.

"Aunque España vive un boom de la construcción y es lógico que existan muchos proyectos, lo que a nosotros nos interesa es dar a conocer a los arquitectos emergentes", añadió.

ELECCIÓN DE ESPAÑA

Para el conservador jefe del MoMA, entre los factores clave que llevaron a elegir España para esta exposición se encuentra el "crecimiento económico experimentado por este país en los últimos 30 años". Riley recordó que desde 1996 España ha recibido 100.000 millones de euros procedentes de los Fondos de Cohesión europeos que han ido en buena medida a la realización de infraestructura civil.

También señaló "la transformación de la arquitectura cultural en España y su esfuerzo por transformar la imagen preexistente" que la hacía parecer anticuada. El "cambio de actitud" de España hacia la arquitectura ha sido igualmente otro elemento decisivo: "Hace años los responsables de las ciudades eran más conservadores pero hoy tienden a arriesgar en esta materia", explicó al tiempo que reconoció la importancia que ha cobrado además la arquitectura de carácter social en España.