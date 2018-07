Saramago dice que la Declaración de los Derechos Humanos es "letra muerta" y denuncia la pasividad de los gobiernos

Actualizado 10/12/2008 20:58:28 CET

El escritor portugués José Saramago ha asegurado, cuando se cumple el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que ésta es "letra muerta" y ha denunciado el silencio cómplice de los gobiernos en el cumplimiento de los mismos.

En opinión de Saramago los derechos humanos son dañados por las dictaduras, pero también por otras formas de explotación que organizaciones criminales ejercen sobre las personas y en muchas ocasiones son favorecidas por el silencio cómplice de los gobiernos y los ciudadanos, como el narcotráfico o la explotación sexual.

Saramago, de 86 años, quiere que la declaración firmada por la ONU en 1948, deje de ser ignorada, de ahí las acciones de su fundación. "Esta declaración es letra muerta. Es una cosa que está ahí y que nadie quiere aplicar, ni los gobiernos ni las poblaciones, que son bastante difíciles de movilizar por la defensa de los derechos humanos", opinó el Nobel, que defiende que su fundación no sólo existe para fomentar la literatura, sino también para luchar por el respeto y la dignidad del ser humano.

CAMPAÑA PERSISTENTE

El 8 de diciembre de 1998 cuando recibió el Nobel en Estocolmo Saramago habló de los derechos humanos y dijo que "no le interesan a nadie" y desde ese momento no ha parado en su campaña en defensa de éstos. Este fin de semana su fundación, con sede en Lisboa, organizó un evento para llamar la atención sobre esos derechos del hombre ya que "sin derechos humanos no habrá democracia digna de ese nombre", afirmó el Nobel en un encuentro con la Asociación de la Empresa Extranjera en Portugal.

Saramago consideró que la mejor formar de celebrar el décimo aniversario de la entrega de su Nobel de Literatura es recordando la importancia de los derechos humanos porque sin ellos "no habrá democracia digna de ese nombre" y por ello la fundación que lleva su nombre distribuyó hoy 200 mil ejemplares de la Declaración de los Derechos Humanos a través de los periódicos "Diario de Noticias" y "Jornal de Noticias".

TRES CENTÍMETROS DE ORGULLO

Pero además de hablar de derechos humanos, Saramago hizo un balance de estos diez años después de recibir el Nobel, que también fue un premio para las letras portuguesas. "Cuando me lo dieron, los portugueses crecieron tres centímetros de orgullo", bromeó el escritor que reconoció que el galardón le supuso "una gran responsabilidad sobre sus hombros".

La mejor forma de conmemorar el décimo aniversario de la entrega del Nobel de Literatura es con un libro, por eso el escritor luso afincado en la isla Canaria de Lanzarote, acaba de terminar su último trabajo 'El viaje del Elefante', que ya ha sido presentado en Brasil y en Portugal y que el próximo 16 de diciembre presentará en España.

Sobre su nueva novela el autor asegura que es su libro "más divertido, también hay ironía, que es una característica mía, pero hay sobre todo humor", aunque no sabe explicar por qué, sobre todo después de la grave enfermedad que sufrió.

El nuevo libro de José Saramago, que en Portugal va por la quinta edición con un total de 90 mil ejemplares, es una reflexión sobre el sentimiento de "la compasión solidaria" y un viaje, al mismo tiempo, épico, prosaico y jovial, de un elefante asiático llamado Salomón. La novela es una combinación de realidad y ficción, ambientada a mediados del siglo XVI cuando el rey Juan III ofreció a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático.