La versión "más emotiva e ibérica" de 'High School Musical' y en español llega al Teatro Lope de Vega de Madrid

Actualizado 22/09/2008 19:58:44 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fenómeno 'High School Musical' llega al Teatro Lope de Vega de Madrid el próximo jueves, con la versión en español de la adaptación de la exitosa película de Disney. Como explicó hoy el director artístico del espectáculo, Ariel del Mastro, se trata de una "réplica casi literal", si bien la particularidad del montaje, que lleva de gira por toda España desde el pasado mes de febrero, reside en que es una versión "más emotiva e ibérica".

Un elenco de jóvenes artistas, en su mayoría debutantes, dan vida a los personajes de la exitosa película de Disney, protagonizada por Troy, Gabriella, Ryan y Sharpay. Las vacaciones de Navidad unen en un karaoke a Troy (Daniel Diges), estrella del baloncesto de su instituto, y a Gabriella (Macarena García), la nueva de la clase. Son dos adolescentes que no tienen nada en común, excepto su pasión por la música.

Sobre el escenario, están representados todos los roles: el más gordito de la clase, las animadoras, la empollona, el guaperas, el divertido, la nueva, la pija, los profes... Todos ellos encarnados por artistas de entre 16 y 22 años (excepto Diges que tiene 27). "Prefiero jóvenes sin experiencia a talento y divismo", señaló hoy Del Mastro, durante un descanso en los ensayos.

El director artístico explicó que si bien la versión teatral que llega ahora a Madrid es "una réplica" en español de los mismos montajes que se han presentado en inglés en EEUU y Gran Bretaña, el espectáculo que se verá en Lope de Vega es "más emotivo, más ibérico, más cercano a lo latino".

"Amor, deseos, sueños, la música, el baile y el deporte" son los temas que están en este musical, que llega a la Gran Vía madrileña después de haber pasado por ciudades como A Coruña, Valladolid, Alicante, San Sebastián o Santander, y que tras su paso por la capital recalará en Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Barcelona, Cádiz y Oviedo, entre otras citas.

UN DESAFÍO

Llegar a Madrid es un reto. "Es la misma responsabilidad que en otras ciudades, si bien los nervios son extra", aseguró Del Mastro, quien destacó que lo más complicado de poner en pie este musical fue trabajar y preparar a gente tan joven y con poca experiencia. "Fue un desafío. Pero estamos muy contentos con el resultado", matizó.

Bajo la dirección musical de Alfonso Casado y con Maite Marcos a cargo de las coreografías, en 'High School Musical' está el más veterano de todos los jóvenes talentos: Daniel Diges, que da vida a Troy Bolton, "el guapo". Su trayectoria viene avalada desde que diera vida en la pequeña pantalla a Gato en la serie 'Nada es para siempre'.

"Cada día ponemos más energía y el espectáculo crece día a día", aseguró Diges que también ha hecho sus pinitos en teatro (en la obra 'Lorca Vive Hoy', escrita por Andreu Castro), además de haber presentado los espacios infantiles 'Megatrix' y 'Max Clan'.

Pero, como él mismo reconoció, su consolidación llegaría gracias a Nacho Cano, que le dio el personaje de Mario en el musical 'Hoy no me puedo levantar', y el de Colate, en la versión infantil de éste mismo musical ('En tu fiesta me colé'). En el musical 'We will rock you', encarnó a Galileo, por el que ganó el Premio Gran Vía como Actor Revelación.

"SÉ TÚ MISMO"

Macarena García es madrileña y comenzó su formación a los ocho años con la gimnasia artística. Aparte de formarse en danza (baile moderno y funky), ha tomado clases de canto, guitarra y estudia Psicología. Su debut fue a los 13 años en el musical 'En el nombre de la Infanta Carlota', de Jana producciones. "El mensaje de este musical es 'sé tú mismo'", señaló la joven artista, que tiene la misma "dulzura y positividad" que el personaje al que encarna.

En 'High School Musical' también está Ana San Martín, en el papel de Sharpay Evans; David Moreno (Ryan Evans); Mireia Maken (Taylor McKessie); y Ricardo Niooski Kiala (Chad Danforth), él único de todos ellos que no se presentó al cásting. "Chad me llegó totalmente por sorpresa, fue un golpe de suerte", recordó el joven, que trabajaba en un supermercado cuando los directores dieron con él.