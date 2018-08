West Side Story llega al Teatro Calderón de Madrid con canciones adaptadas al español y la inmigración de telón de fondo

Actualizado 23/08/2018 16:28:37 CET

El musical de Broadway 'West Side Story' llegará el próximo mes de octubre al Teatro Calderón de Madrid, dirigido por Federico Barrios que, con coreografías originales de Jerome Robbins, música de Leonard Bernstein y letras traducidas al español, revivirá la "mayor historia de amor contemporáneo" entre dos personas que se desarrollan en un ambiente afectado por la inmigración.

"El tema sigue muy vigente en la actualidad como es la inmigración con todos los conflictos de un 'guetto' inmigrante que se aferra a sus raíces y que se niega a compartir por el miedo y a partir de ahí se inicia la rivalidad, el odio y entonces lo más natural es que surja la magia", ha explicado el director a los medios durante un ensayo de la obra.

Javier Ariano y Talía del Val encarnan a Tony y María, dos jóvenes que viven en el Nueva York de 1957, cuyos orígenes y familias se encuentran ligados a las bandas callejeras de los Jets y los Sharks, eternamente rivalizadas. "Es la historia de los locos enamorados que es algo muy complicado pero que existe de verdad, como es el amor por encima de todas las cosas", ha matizado Ariano.

Así, el actor ha destacado que interpretar a Tony es para el, "un gran reto", al tratarse de un personaje que resulta "muy onírico dentro de sí mismo" pero también con una "templanza" que le empuja a "situaciones límite".

Además, Ariano ha señalado la complicación que supone enfrentarse a la partitura original de Bernstein, un compositor, según ha asegurado, "muy virtuoso" y "con muchos matices". Aún así, ha subrayado los esfuerzos de todo el equipo por "cuidar" la música y "darle la mayor verdad posible" con el objetivo de que las canciones "lleguen de la mejor forma posible al público".

Por su parte, Talía del Val interpreta a María, una joven puertorriqueña que se traslada a Nueva York donde "pasa por una línea vital muy fuerte en muy poco tiempo". "Cuando llega su familia ya ha decidido con quien, casarla, cuál va a ser su futuro y no la dejan salir y ella quiere conocer la vida por si misma y se resiste a esto", ha explicado.

En este sentido, la actriz ha destacado que su personaje no tiene los conflictos que se observan en las bandas por raza o color de piel sino que ella "va más allá de todo" y da una "lección final" a través de "su propio dolor" y "su propia pérdida" a los demás. "María enseña que el mundo se pierde muchas cosas porque no nos dejen salir a él y porque a las chicas se les diga con quién se tienen que casar o que no podemos hacer algo", ha agregado.

BASADOS EN ROMEO Y JULIETA

Ambos actores, así como el resto de elenco y bailarines realizaron un taller de trabajo durante una semana antes de comenzar los ensayos en los que estuvieron basándose en la obra 'Romeo y Julieta' con el objetivo, según ha explicado el director, de que los actores supiesen "a dónde tenían que llegar". "Trabajamos qué tipo de historia queríamos contar para que no sólo la gente venga a ver la obra y las coreografías sino que venga a emocionarse y a sentir los personajes", ha añadido.

Asimismo, Barrios ha apuntado que el equipo técnico lleva más de un año trabajando con los materiales audiovisuales originales para "sacar" los pasos de baile de las coreografías, así como con material escrito a fin de "decodificar la esencia" de la obra.

De este modo, a nivel coreográfico, el director ha subrayado que la coreografía es "parte esencial de la historia" y ha revelado que el elenco se fue completando de acuerdo a las exigencias de la misma. "Hay coreografías de latinos (sharks) y coreografías de polacos (jets) y en los 'castings' fuimos perfilando quién se parecía más a un polaco y quien un latino y la coreografía está tan bien creada que el movimiento tiene que ver con la esencia de cada personaje y con la historia que quiere contar cada banda", ha precisado.

Además, la obra cuenta con muchas escenas de lucha, para las que los actores se han preparado, según ha explicado Barrios, a nivel "físico y coreográfico" con la ayuda de especialistas que les han enseñado sobre cómo "enfrentarse, recibir y parar golpes". "Las peleas de esta historia impactan muchísimo y necesitábamos de ese enfrentamiento y rivalidad para que salga el amor".

Por último, el director ha apuntado al tema de la inmigración como "la clave del éxito" de un musical que lleva representándose desde los años 60 en Broadway al ser algo que, según asegura, "estaba vigente en ese momento" y que "lamentablemente" ha seguido estándolo durante las siguientes décadas.