Antony Beevor publica 'La batalla por los puentes': "Es imposible imaginar una Guerra Civil en España por Cataluña"

El historiador británico Antony Beevor ha asegurado este miércoles 19 de septiembre que le resulta "imposible imaginar una Guerra Civil en España por Cataluña".

"No va a haber una Guerra Civil en España por Cataluña como no la habrá en Gran Bretaña por Escocia. En cualquier caso, en Cataluña no existe mayoría por la independencia", ha señalado en una entrevista con Europa Press el autor, que publica 'La batalla por los puentes' (Crítica).

En cualquier caso, Beevor no ha profundizado más en la actual situación de Cataluña al no "querer involucrarse en la política interna española". Por el contrario, sí ha criticado la actual situación de Reino Unido con el Brexit.

"Estamos muy hartos, es un desastre lo que ha ocurrido y creo que todo tiene que ver con culpar a la UE de los problemas de la globalización. Al final, la extrema izquierda no quiere permanecer en la UE porque la UE no le dejaría crear una suerte de dictadura izquierdista", ha lamentado.

En 'La batalla por los puentes' Beevor cuenta cómo los aliados planearon entrar en Arnhem en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, para ganar terreno a los alemanes con la ayuda de los ciudadanos holandeses, invadidos años antes a pesar de su neutralidad.

"Siempre me han molestado un poco los los libros anteriores sobre el tema, sobre todo en Reino Unido, donde se habla de un fracaso heroico sin tener en cuenta que al final quienes pagaron fueron los civiles", ha apuntado.

Así, el historiador señala que en la derrota aliada a manos de los alemanes influyeron tanto "la asunción arrogante" de que el ejército alemán estaba ya derrotado de antemano como "el gran problema de egos" de los líderes británicos y estadounidenses.

De todas maneras, Beevor no cree que esta estrepitosa derrota pusiera en riesgo la victoria aliada final, sino que "solo ralentizó" acabar este conflicto antes de 1945. "Quería escribir este libro porque incluso los holandeses desconocían su sufrimiento", ha aseverado.

"LO DE NOLAN, 'DUNKERKE, FUE ESPANTOSO"

El volver la vista atrás una y otra vez a la II Guerra Mundial podría servir para "aprender de los errores", si bien Beevor aclara que la Historia "no es un mecanismo de predicción". "Es irónico que cuando haya una crisis o conflicto siempre inviten a los historiadores a dar una explicación", ha indicado.

La película 'Un puente lejano' ya llevó esta historia a la gran pantalla, pero el historiador británico no es muy partidario de estas ficciones. "Por lo general, las películas americanas y británicas sobre la II Guerra Mundial son pésimas y no respetan para nada la Historia. Lo de Christopher Nolan por ejemplo, 'Dunkerke', fue espantoso", ha concluido.